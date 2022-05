Jolywood poursuit sa coopération stratégique avec Munich Re





TAIZHOU, Chine, 26 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 13 mai dernier, Jolywood, le leader mondial de la technologie photovoltaïque de type N, a annoncé la poursuite de sa coopération stratégique avec Munich Re, le géant international du secteur de la réassurance, lors du salon Intersolar Europe qui s'est tenu à Munich, en Allemagne. Les deux sociétés continueront à unir leurs forces pour améliorer les solutions d'énergie renouvelable au niveau international.

Munich Re continuera à octroyer à Jolywood une garantie de 12 ans sur les matériaux et de 30 ans sur la puissance linéaire. Au cours de leurs trois années consécutives de coopération, les deux sociétés ont cherché à formuler et à développer conjointement des solutions d'énergie renouvelable pour les investisseurs et les institutions financières grâce à l'utilisation à grande échelle de modules photovoltaïques Jolywood. Elles ont également proposé divers services à valeur ajoutée et une garantie de soutien tierce partie plus complète.

Munich Re, fondée en 1880 et établie à Munich, en Allemagne, est l'un des principaux fournisseurs internationaux de réassurance, d'assurance primaire et de solutions de risque liées à l'assurance. Munich Re a réalisé une évaluation complète et une inspection minutieuse de Jolywood, y compris une évaluation omnidirectionnelle des chaînes de production de Jolywood, de la qualité des produits, de la force technologique, etc. L'équipe de Munich Re a très bien évalué ces éléments, et a approuvé à l'unanimité Jolywood en tant que société de technologie photovoltaïque digne de confiance et fournisseur de services de souscription complets.

Andreas Dill, responsable des solutions technologiques durables chez Munich Re, a déclaré : « Notre collaboration depuis de nombreuses années a été une grande réussite. Avant de proposer une réassurance, nous appliquons un processus de vérification approfondie auquel Jolywood a toujours satisfait. C'est pourquoi nous avons décidé d'établir une relation de coopération à long terme avec eux. Nous espérons que notre union solide continuera à profiter au marché des énergies renouvelables. »

Alex Xie, responsable du marketing international chez Jolywood, a ajouté : « Jolywood est une entreprise technologique qui recherche l'excellence grâce à des systèmes de contrôle de la qualité et de certification de la qualité des produits de premier ordre. Nos clients peuvent obtenir plus facilement un financement de projet auprès d'institutions financières internationales avec l'aval de Munich Re. Nous remercions Munich Re pour leur confiance et leur soutien. Nous travaillerons ensemble pour développer davantage le secteur mondial des énergies renouvelables. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1824822/016227d8ec7f623d852a5c081edfb3e.jpg

