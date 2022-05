Blackstone annonce une offre de billets de premier rang libellés en euros





Blackstone (NYSE : BX) a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve de satisfaction des conditions de mise sur le marché et autres conditions d'usage, des billets de premier rang de Blackstone Holdings Finance Co L.L.C., sa filiale indirecte, libellés en euros. Les billets seront entièrement et inconditionnellement garantis par Blackstone Inc. et ses filiales indirectes, Blackstone Holdings I L.P., Blackstone Holdings AI L.P., Blackstone Holdings II L.P., Blackstone Holdings III L.P. et Blackstone Holdings IV L.P. Blackstone envisage d'utiliser le produit de cette offre de billets pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les billets seront proposés et vendus aux investisseurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la Règle 144A et hors des États-Unis conformément à la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières.

Ces billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre loi fédérale sur les valeurs mobilières et ne sauraient être proposés à la vente ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exonération des obligations d'enregistrement dûment applicable en vertu de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières et des lois fédérales.

Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse s'adresse uniquement aux "investisseurs qualifiés" (tel que défini dans le Prospectus Regulation (ci-dessous)), ayant (i) une expérience professionnelle relative aux investissements relevant de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'"Ordonnance"), (ii) à des high net worth entities et autres personnes auxquelles ce communiqué peut légalement être communiqué relevant de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordonnance (l'ensemble de ces personnes étant dénommées "Personnes Habilitées"). Les Titres Financiers sont exclusivement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Titres Financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées.

Les Titres ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cet avertissement, "investisseur de détail" désigne une personne qui remplit un (ou plusieurs) des critères suivants : (i) être un "client de détail" au sens de l'article 2, point 8 du Règlement délégué (UE) no 2017/565, qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018) (l'"EUWA") ; (ii) être un "client" au sens des dispositions de la Loi sur les Services Financiers et les Marchés de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (la "FSMA") et de toute réglementation ou loi adoptée dans le cadre de la FSMA pour mettre en oeuvre la Directive 2016/97/UE (telle que modifiée, la "Directive Distribution d'Assurance"), lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client professionnel donnée à l'article 2, paragraphe 1, point 8 du Règlement (UE) no 600/2014, qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA : ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié au sens de l'article 2 de la Prospectus Regulation (telle que définie ci-dessous), qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA ("UK Prospectus Regulation"). En conséquence, aucun document d'information clé requis par le Règlement (UE) no 1286/2014, qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à l'EUWA (le Règlement PRIIPs du Royaume-Uni), pour l'offre ou la vente des Titres financiers ou autrement pour leur mise à disposition aux investisseurs de détail au Royaume-Uni n'a été préparé et dès lors l'offre ou la vente des Titres financiers ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait être considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPs du Royaume-Uni.

Les Titres ne seront pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à la disposition et ne devront pas être offerts, vendus ou autrement mis à la dispostion de tout investisseur de détail dans l'Espace Économique Européen (l'"EEE"). Pour les besoins de cet investissement, "investisseur de détail" désigne une personne qui remplit un (ou plusieurs) des critères suivants : (i) être un "client de détail" au sens de l'article 4, paragraphe 1, point (11) de la Directive 2014/65/EU (telle que modifiée, "MiFID II") ; (ii) être un "client" au sens de la Directive (UE) 2016/97 (telle que modifiée, la "Directive Distribution d'Assurance"), lorsque celui-ci ne correspondrait pas à la définition d'un client professionnel donnée à l'article 4, paragraphe 1, point 10 de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié au sens du Règlement Prospectus. En conséquence, aucun document d'informations clés requis par le Règlement (UE) no 1286/2014 (tel que modifié, le "Règlement PRIIPs") pour l'offre ou la vente de Titres ou autrement pour leur mise à disposition aux investisseurs clients de détail dans l'EEE n'aura été préparé et dès lors l'offre ou la vente des Titres ou autrement leur mise à disposition à un investisseur de détail dans l'EEE pourrait être considérée comme illégale en vertu du Règlement PRIIPs.

Gourvernance des Produits UK MiFIR / Marché Cible : contreparties éligibles et clients professionnels uniquement - Uniquement pour les besoins du processus d'approbation du producteur du produit, l'évaluation du marché cible des Titres a mené à la conclusion que : (a) le marché cible des titres concerne uniquement les contreparties éligibles, tels que définis par le FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook (le "COBS"), et les clients professionnels, tels que définis par le règlement (UE) n°600/2014 qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de) l'Union Européenne 2018 ("UK MiFIR") ; (b) tous les canaux de distribution des titres à des contreparties éligibles et à des clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant, vendant ou recommandant ultérieurement les Titres (un "distributeur du Royaume-Uni") doit prendre en considération le marché cible du producteur. Cependant, un distributeur du Royaume-Uni soumis au FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les "Règles MiFIR de Gouvernance des Produits du Royaume-Uni") est tenu de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Titres (en retenant ou en affinant l'évaluation du marché cible du producteur) et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat desdits billets ou de toute autre valeur mobilière, et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une vente dans tout État ou toute juridiction dans le(la)quel(le) une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Le présent communiqué de presse est diffusé conformément à la Règle 135c de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. La distribution de ce communiqué de presse peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes en possession de ce communiqué de presse sont tenues de s'informer au sujet de telles restrictions et de les observer.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

