CGTN : Ce que Xi Jinping a appris d'essentiel de son père





BEIJING, 25 mai 2022 /CNW/ - « Il y a de nombreux traits de caractère que je souhaiterai hériter de mon père », avait déclaré Xi Jinping, alors gouverneur de la province du Fujian dans l'est de la Chine, dans une lettre de félicitations à son père Xi Zhongxun à l'occasion de son anniversaire en 2001.

Xi Zhongxun faisait partie de la première génération de dirigeants du Parti communiste chinois (PCC). Xi Jinping rappelle souvent la sagesse que lui a transmise l'aîné Xi.

Le terme « peuple » est au coeur de tous les trésors que Xi Jinping a hérités de son père.

L'homme du peuple

« Mon grand-père était agriculteur, mon père s'est joint à la révolution comme agriculteur, et j'ai moi-même travaillé comme agriculteur pendant sept ans », a déjà déclaré Xi Jinping.

Durant la révolution agraire, Xi Zhongxun, âgé de moins de 20 ans, s'est consacré à l'établissement de la région frontalière révolutionnaire du Shaanxi-Gansu. Il avait l'habitude de dire que « sans l'appui des masses, nous n'aurions rien ».

Xi Jinping a visité Liangjiahe, un petit village du nord-ouest de la province du Shaanxi, en Chine, à la mi-février pour célébrer le Festival du printemps en 2015. C'était le retour du président chinois né en ville.

Il y a 53 ans, M. Xi, qui avait à peine 16 ans, a été envoyé vivre à Liangjiahe en tant que « jeune instruit ».

Il passerait les sept années formatives suivantes dans ce hameau rural. C'est dans cette région, qui fait partie du plateau de Loess, que les révolutionnaires communistes, y compris son père, ont fondé la nouvelle Chine.

« À cette époque, j'ai fait toutes sortes de travaux : revendication des terres en friche, agriculture, houblonnage, élevage, transport du charbon, épandage et transport du fumier », se souvient le président Xi.

« En tant que serviteur du peuple, j'ai des racines profondes dans le plateau nord du Shaanxi. Il a façonné ma mission immuable, c'est-à-dire de faire des choses pratiques pour le peuple », écrivait-il dans un ouvrage autobiographique. « Où que j'aille, je serai toujours un fils des terres de Loess. »

L'homme pour le peuple

Un jour, Xi Zhongxun a dit à son fils : « Quel que soit le titre de votre poste, servez le peuple avec diligence, tenez compte des intérêts des personnes de tout votre coeur, maintenez des liens étroits avec les gens et restez toujours à leur disposition. »

Dès ses jeunes années, Xi Jinping ne semblait pas intéressé par la vie de bureau. Il voyageait pendant des jours, parfois dans les montagnes, pour parler avec les gens de la base, en apprendre davantage sur leurs difficultés et les aider à résoudre leurs problèmes.

Dans les années 1980, alors que bon nombre de ses contemporains se lançaient en affaires ou partaient étudier à l'étranger, M. Xi a abandonné son emploi de bureau douillet à Beijing et a choisi de travailler comme chef adjoint du Parti d'un petit comté dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Plus tard, il est devenu chef du Parti de la préfecture de Ningde, l'une des régions les plus pauvres de la province du Fujian, dans l'est de la Chine.

Pendant son séjour à Ningde, M. Xi a visité presque tous ses cantons, dont trois des quatre n'étaient pas accessibles par route pavée. Xiadang, un canton niché profondément dans la région montagneuse du comté de Shouning, en faisait partie. À l'époque, le revenu annuel net moyen par agriculteur à Xiadang était inférieur à 200 yuans (environ 40 $). C'était l'un des cantons les plus pauvres de la province du Fujian.

En novembre 2013, au cours d'une visite d'inspection dans la province centrale du Hunan, M. Xi a visité Shibadong, un village de Miao qualifié de « pauvre » à l'époque.

« Comment devrais-je vous appeler? » demanda le villageois Shi Basan en accueillant M. Xi chez lui. « Je suis un serviteur du peuple », se présenta ce dernier.

Au cours de ses quelque cinq décennies en politique, M. Xi est passé d'un chef de parti populaire au chef du PCC, d'un citoyen ordinaire au président du pays, d'un officier militaire au président de la Commission militaire centrale, tout en restant déterminé à améliorer la vie des citoyens chinois.

