Le Barreau poursuit NCA Exam Guru





TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le Barreau de l'Ontario a introduit une action en justice contre NCA Exam Guru et son directeur, Aamer Chaudhry.

NCA Exam Guru offre des cours de préparation aux examens d'accès à la profession. Aamer Chaudhry donne certains des cours.

Dans l'action civile, le Barreau de l'Ontario allègue que la société, sans autorisation, a obtenu et a fourni aux personnes inscrites à ses cours de préparation des documents contenant des questions des examens. La société a également fourni des documents contenant des réponses aux questions. Ces documents ont été remis de façon inappropriée aux clients de la société, leur permettant ainsi de tricher aux examens d'accès à la profession.

Dans l'action civile, le Barreau de l'Ontario demande des dommages et intérêts pour abus de confiance, conspiration, incitation à la rupture de contrat et à la violation du droit d'auteur. Il demande également au défendeur de remettre le contenu des examens et une injonction en interdisant l'utilisation et la distribution. De plus, le Barreau de l'Ontario demande la comptabilisation et la restitution de tous les profits tirés directement ou indirectement de l'utilisation et la divulgation du contenu d'examen, ainsi qu'un octroi de dommages punitifs et exemplaires. Vous trouverez une copie de la demande ici.

« Le Barreau est déterminé à protéger l'intérêt public et à réagir activement aux comportements qui menacent l'intégrité du processus de délivrance de permis et des professions. En tant qu'organisme de règlementation, nous prendrons des mesures énergiques contre les contrevenants présumés, a déclaré Diana Miles, chef de la direction. Cette action sert également à rappeler aux candidats leurs responsabilités et obligations liées à la conduite par rapport aux examens, ainsi que la nécessité de se méfier de toute tierce partie qui pourrait organiser des activités visant à faciliter la tricherie aux examens d'accès à la profession ».

Les examens d'accès à la profession servent à assurer les compétences fondamentales des avocats et des parajuristes en Ontario. Le Barreau s'engage à veiller à ce que ses examens soient administrés de façon équitable et défendable, dans l'intérêt du public, et qu'ils ne soient pas entachés par des comportements inappropriés, des activités illégales ou des inconduites.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

