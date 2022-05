Avis aux Médias - Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle 2022





OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) durant une cérémonie à Rideau Hall. Cette année marque le 30e anniversaire des PGGAS.

Date : Vendredi 27 mai 2022 Heure : 18 h Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

La gouverneure générale prononcera également le discours d'ouverture du gala des PGGAS, qui aura lieu au Centre national des arts, à Ottawa, le samedi 28 mai 2022.

Lauréats et lauréates des PGGAS de la réalisation artistique

Les lauréats et lauréates du Prix de la réalisation artistique sont sélectionnés dans les domaines de la musique classique, de la danse, du cinéma, de la musique populaire, de la radiotélédiffusion et du théâtre. Les candidatures sont soumises par le grand public.

Fernand Dansereau , scénariste, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision

, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma et de télévision Rita Shelton Deverell , télédiffuseure, artiste de théâtre, universitaire et activiste

, télédiffuseure, artiste de théâtre, universitaire et activiste David Foster , parolier, compositeur, interprète, producteur et philanthrope

, parolier, compositeur, interprète, producteur et philanthrope Tomson Highway , écrivain (pièces de théâtre, romans, essais), pianiste et auteur-compositeur

, écrivain (pièces de théâtre, romans, essais), pianiste et auteur-compositeur Linda Rabin , danseuse, enseignante, chorégraphe et formatrice en mouvement somatique

Lauréate du Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une personne ou d'un groupe de personnes à titre bénévole aux arts du spectacle au Canada. Les candidatures sont également soumises par le grand public.

Michelle Smith

Lauréate du Prix du Centre national des arts

Ce prix est décerné à un artiste ou groupe d'artistes ayant fait une contribution remarquable dans le domaine des arts de la scène au cours de la dernière saison. Les lauréats sont choisis par le conseil d'administration du Centre national des arts à partir d'une liste de candidats proposés par un comité de sélection composé de membres de la direction artistique du CNA.

Crystal Pite , chorégraphe et metteure en scène

Programme de mentorat du PGGAS

Chaque année, un ancien lauréat du PGGAS de la réalisation artistique est invité à agir comme mentor et à choisir un artiste ou un groupe d'artistes professionnels pour que le mentor et le protégé aient l'occasion de partager leurs connaissances, leur passion et leur expérience. Cette année, la mentore est l'une des compositrices les plus estimées sur la scène canadienne, Alexina Louie, O.C. (lauréate 2021 du PGGAS de la réalisation artistique), tandis que le protégé est le compositeur et pianiste canadien Christopher Goddard.

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à l'adresse [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princess Anne au plus tard à 17 h 45 le jour de la cérémonie.

au plus tard à 17 h 45 le jour de la cérémonie. Veuillez noter que le port du masque est obligatoire.

Des photos de la cérémonie prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

À propos des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Institués en 1992 sous les auspices du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, et de son épouse Gerda, les prix sont remis annuellement à des Canadiennes et des Canadiens dont les réalisations extraordinaires ont contribué de façon indélébile à l'enrichissement de la vie culturelle du Canada. Pour de plus amples informations, visitez le site www.ggpaa.ca.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGénéralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 09:14 et diffusé par :