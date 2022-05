Nord-du-Québec - FERMETURE TEMPORAIRE D'UN PONT





CHIBOUGAMAU, QC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population de la fermeture temporaire d'un pont situé dans les forêts du domaine de l'État. La fermeture porte sur le pont Opémisca (R1001-02) sur la route R1091 au km 9 dans la MRC d'Eeyou Istchee Baie-James. Des travaux de reconstruction de l'infrastructure seront effectués afin d'augmenter le tonnage actuel. Les travaux sont prévus du 30 mai au 3 juin 2022.

Localisation Remarques et contournement MRC d'Eeyou Istchee Baie-James Route R1091 | Pont Opémisca (R1001-02) Latitude : 49° 58' 28" Longitude : 74° 53' 20" Du 30 mai au 3 juin 2022, la circulation sera interdite. Aucun trajet de rechange n'est prévu.

De l'affichage sera installé sur place pour sécuriser les lieux et informer la population de la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagères et usagers des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Pour connaître l'état des accès forestiers de ces secteurs, renseignez-vous auprès du personnel du Ministère à l'unité de gestion de Chibougamau, par téléphone au 418 748-2647.

