Invitation aux médias - Séance d'information technique concernant l'aide médicale à mourir





QUÉBEC, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt du projet de loi sur l'aide médicale à mourir prévu le 25 mai* à l'Assemblée nationale, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles, Daniel Desharnais, accompagné de la directrice nationale des soins et services infirmiers de la Direction générale des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques, Elizabeth Arpin, et de l'experte-conseil en éthique et en aide médicale à mourir, Marie-Josée Lewis, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

À noter qu'à la suite du dépôt du projet de loi sur l'aide médicale à mourir, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, s'adressa aux médias.

DATE : Mercredi, le 25 mai 2022



HEURE : Séance d'information technique* : 13 h



LIEU : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement

Salle : RC193

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

* sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

