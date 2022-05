Imaflex annonce de solides résultats au premier trimestre de 2022 et fournit une mise à jour de ses activités





La cohérence et la fiabilité de notre modèle d'affaires se maintiennent

Faits saillants du premier trimestre de 2022

Produits d'exploitation de 31,1 millions de dollars, une augmentation de 24,7 % par rapport au premier trimestre de 2021

Résultat net de 2,1 millions de dollars (soit 0,04 $ par action 1 ), une augmentation de 6,7 % comparativement à 2,0 millions de dollars à l'exercice précédent

Les liquidités demeurent solides. Les flux de trésorerie disponibles 2 se sont chiffrés à 1,3 million de dollars, malgré des investissements connexes en matériel de 2,0 millions de dollars

se sont chiffrés à 1,3 million de dollars, malgré des investissements connexes en matériel de 2,0 millions de dollars La trésorerie pour les activités d'exploitation a totalisé 18,4 millions de dollars à la fin du trimestre, y compris un solde de trésorerie de 7,4 millions de dollars (soit 0,14 $ par action1) ainsi qu'une tranche de 11,0 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12 millions de dollars d'Imaflex.

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV : IFX) annonce de solides résultats financiers consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 31 mars 2022 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

« L'élan positif que l'on a pu observer au cours des deux dernières années s'est poursuivi dans le premier trimestre de 2022, et Imaflex a annoncé d'importantes augmentations d'un exercice à l'autre au chapitre des produits d'exploitation et du résultat net », a souligné M. Joe Abbandonato, président et chef de la direction d'Imaflex. « Comme nous nous y attendions, le total des volumes de vente était en hausse par rapport au quatrième trimestre de 2021 et a dépassé également celui que nous avons réalisé au premier trimestre de 2021, en raison de la hausse de nos activités canadiennes et américaines. Dernièrement, nous avons également amélioré notre capacité de production et avons commandé de l'équipement d'emballage souple auxiliaire,

y compris un métalliseur, pour remplacer des actifs vieillissants. Aucun financement supplémentaire n'est requis pour financer ses acquisitions. Ces investissements sont les éléments les plus significatifs de notre annonce importante d'avril 2022 au sujet de l'achat de trois lignes de coextrusion à multicouches (les « lignes d'extrusion ») et aident à obtenir une croissance future supérieure aux normes historiques ».

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trois mois clos le 31 mars En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou tel qu'indiqué) 2022 2021 Variation Produits d'exploitation 31 064 24 920 24,7 % Marge brute 4 770 4 590 3,9 % Charges de vente et administratives 1 927 1 718 12,2 % Pertes de change 293 298 (1,7) % Résultat net 2 083 1 952 6,7 % Résultat de base par action 0,04 0,04 0,0 % Résultat dilué par action 0,04 0,04 0,0 % Marge brute 15,4% 18,4% (3,0) pp Charges de vente et administratives (en % des produits d'exploitation) 6,2% 6,9% (0,7) pp RAIIA2 (excluant les pertes de change) 3 828 3 754 2,0 % RAIIA 3 535 3 456 2,3 % Marge du RAIIA 11,4% 13,9% (2,5) pp

Survol financier : trimestre clos le 31 mars

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation étaient de 31,1 millions de dollars pour le trimestre en cours, une augmentation de 24,7 % par rapport à 2021. La croissance a été stimulée par la tarification des produits, qui a augmenté en suivant l'augmentation des coûts pour la résine et par une augmentation des volumes de ventes au Canada et aux États-Unis.

Étant donné qu'Imaflex n'a aucun contrat à long terme avec ses clients, elle est en mesure d'ajuster la tarification des produits en fonction des coûts des intrants de la résine. Cependant, il y a habituellement un retard de 30 jours entre le moment de l'augmentation du prix de la résine et le moment de la révision des prix appliqués aux clients, ce qui pourrait avoir une incidence temporaire sur les marges, plus particulièrement dans un contexte où le prix des matières premières est en hausse.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 4,8 millions de dollars, soit une hausse de 3,9 %, comparativement à 4,6 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice précédent. Cependant, la marge brute en pourcentage des ventes était de 15,4 %, comparativement à 18,4 % en 2021. Une hausse rapide du coût des intrants de la résine, ainsi que des frais d'expédition élevés, y compris des suppléments pour carburant exigés par des transporteurs et certains fournisseurs, une hausse des coûts de l'emballage de produit et d'autres frais a eu une incidence sur la marge brute pour le trimestre. Bien que le secteur de l'emballage souple ait mis du temps pour réagir au contexte d'intensification de la tarification, des mesures ont récemment été prises afin de mettre en vigueur des hausses de prix en vue de récupérer les dépenses additionnelles engagées.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 1,9 million de dollars pour le premier trimestre de 2022, en hausse par rapport à 1,7 million de dollars pour la même période de l'exercice précédent. L'amélioration découle principalement d'une hausse des frais d'administration, y compris certaines charges non récurrentes. En raison du chiffre d'affaires plus élevé pour le trimestre en cours et des contrôles continus des coûts, les charges de vente et administratives exprimées en pourcentage des ventes étaient en baisse par rapport à 2021, se chiffrant à 6,2 %, alors qu'elles s'étaient établies à 6,9 % pour l'exercice précédent.

À la suite de la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien, Imaflex a enregistré une perte de change de 0,3 million de dollars au premier trimestre de 2022, ce qui a été essentiellement conforme à l'exercice précédent. La majeure partie des gains et des pertes de change de la Société n'ont pas d'effet immédiat sur la trésorerie et est liée en grande partie à des soldes intersociétés pour lesquels Imaflex peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

Le résultat net du trimestre actuel s'est établi à 2,1 millions de dollars, en hausse de 6,7 % par rapport au résultat net de 2,0 millions de dollars enregistré en 2021. Cette hausse est en grande partie attribuable à la marge brute plus élevée, mais elle est partiellement compensée par les charges de vente et administratives ainsi que les charges financières plus élevées.

Le RAIIA s'est chiffré à 3,5 millions de dollars, soit 11,4 % des ventes, comparativement à 3,5 millions de dollars, soit 13,9 % des ventes, pour le premier trimestre de 2021. En devises constantes, le RAIIA était de 3,8 millions de dollars (soit 12,3 % des ventes), comparativement à 3,8 millions de dollars (soit 15,1 % des ventes) en 2021. La hausse du chiffre d'affaires mentionnée ci-dessus a eu incidence sur la marge du BAIIA en 2022.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et les impôts payés, ont atteint 3,9 millions de dollars pour le trimestre visé, soit une légère hausse comparativement à 3,8 millions de dollars en 2021. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation se sont élevés à 3,3 millions de dollars, soit une hausse de 0,6 million de dollars par rapport à 2,8 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2021. L'augmentation est principalement attribuable aux variations des stocks, partiellement compensées par des variations des créances clients et autres débiteurs et des comptes clients et autres créditeurs.

En date du 31 mars 2022, les liquidités disponibles aux fins d'exploitation ont totalisé 18,4 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 7,4 millions de dollars et une tranche de 11,0 millions de dollars disponible aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Grâce à un bilan solide et d'excellentes liquidités, Imaflex est bien placée pour poursuivre une croissance rentable.

Mise à jour sur ADVASEAL®

Imaflex continue de travailler en étroite collaboration avec un laboratoire indépendant mandaté pour démontrer l'équivalence des ingrédients actifs appliqués sur ADVASEAL® (« ingrédients actifs » ou « MAQT »3), à ceux qui sont déjà enregistrés et commercialisés aux États-Unis. Nous continuons à réaliser des progrès, et la Société continue de concentrer ses efforts sur la présentation de sa demande d'enregistrement à l'Environmental Protection Agency des États-Unis (l'« EPA ») le plus rapidement possible.

Perspective de la direction

« À l'avenir, la Société demeure bien placée pour poursuivre une croissance rentable », a souligné M. Abbandonato. « Nos récentes acquisitions d'actifs augmenteront nettement nos capacités de production et notre accès au marché. Les lignes d'extrusion, dont nous prendrons livraison plus tard cette année, devraient avoir un grand impact parce qu'elles doubleront notre capacité de production de film multicouches à haute marge et augmenteront notre production totale en matière d'extrusion d'environ 20 %. Bien qu'Imaflex exerce ses activités dans un contexte concurrentiel et en constante évolution, la solidité de notre entreprise continue de croître ».

Assemblée générale annuelle

En raison de préoccupations en matière de santé publique qui perdurent au sujet de la COVID-19, cette année, Imaflex tiendra une assemblée générale annuelle virtuelle en direct exclusivement. Celle-ci aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 11 h (heure de Montréal) par l'entremise d'une webdiffusion audio en direct seulement.

Tous les actionnaires seront en mesure de participer à l'assemblée. On peut trouver des renseignements sur la façon de participer dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d'Imaflex datée du 19 mai 2022, ou encore sur le site Web d'Imaflex à l'adresse www.imaflex.com (« Actualités et événements/Événements et présentations ») et dans le profil SEDAR d'Imaflex à l'adresse www.sedar.com.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement), le RAIIA excluant les gains et pertes de change et les flux de trésorerie disponibles.

Même si le RAIIA et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux IFRS, la direction, les analystes, les investisseurs et bon nombre d'autres intervenants financiers les utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. Les définitions du RAIIA et des flux de trésorerie disponibles utilisées par la Société peuvent différer de celles qui sont utilisées par d'autres entreprises, et doivent donc être prises isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

1 Fondé sur le nombre d'actions de base et d'actions pondérées après dilution en circulation. 2 Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS » qui suit.

Flux de trésorerie disponibles : les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, diminués des flux de trésorerie net affectés aux activités d'investissement.

RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. 3 Une matière active de qualité technique (« MAQT ») est utilisée pour la fabrication de produits finis de pesticides et contient, outre la matière active pure, des quantités mineures d'impuretés.

