Votre jeune pousse pourrait-elle devenir le prochain grand innovateur en technologie au Canada?





Cette année encore, KPMG au Canada se lance à la recherche du meilleur entrepreneur canadien en technologie

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW/ - Les jeunes pousses canadiennes peuvent maintenant s'inscrire au Concours canadien d'innovation technologique de KPMG Entreprise pour se disputer le titre d'innovateur technologique de l'année au pays et avoir l'occasion de compétitionner contre leurs pairs à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui KPMG.

Le concours est ouvert aux entrepreneurs canadiens qui peuvent démontrer à un groupe de professionnels sectoriels qu'ils ont mis au point une technologie novatrice ou créé un modèle d'affaires et qu'ils sont en mesure de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale.

« Nous sommes à la recherche de perturbateurs technologiques et d'influenceurs dont les idées contribuent à refaçonner le monde », affirme Sunil Mistry, associé, KPMG Entreprise et Technologie, médias et télécommunications, KPMG au Canada. « Si la technologie est au coeur de votre jeune pousse, nous vous encourageons à profiter de cette occasion extraordinaire pour propulser votre entreprise à un niveau supérieur. Il s'agit d'un moyen simple d'établir des liens importants et d'avoir la reconnaissance de certains des conseillers, des leaders et des influenceurs les plus dignes de confiance au Canada. »

Les candidats présélectionnés seront reconnus parmi les innovateurs technologiques les plus prometteurs au Canada et pourront participer à des événements de réseautage exclusifs avec des spécialistes, des influenceurs sectoriels et des investisseurs en placements privés.

Le concours se déroulera en trois phases entre mai et août : demi-finale nationale, finale nationale et finale mondiale. Le gagnant du Concours canadien d'innovation technologique affrontera les gagnants d'autres pays participants en finale mondiale plus tard cette année, où tous les gagnants présenteront leurs plans de croissance à un jury international et seront célébrés à l'échelle mondiale dans le rapport des gagnants de 2022 de KPMG Entreprise.

L'année dernière, la compétition mondiale a attiré près de 700 concurrents de 18 pays. Certn, une jeune pousse de Victoria, a remporté le titre canadien et a participé virtuellement au Web Summit de Lisbonne, où Krilltech, une société brésilienne d'agrotechnologie, a finalement remporté le titre d'innovateur technologique mondial de KPMG Entreprise.

Cette année, le concours s'est étendu à 22 pays et territoires :

Afrique

Brésil

Canada

Chine

Colombie

Danemark

Allemagne

Inde

Irlande

Israël

Japon

Mexique

Pays-Bas

Norvège

Portugal

Qatar

Arabie saoudite

Espagne

Taïwan

Turquie

Royaume-Uni

États-Unis

Est-ce que votre entreprise a ce qu'il faut?

Si vous avez des plans de croissance ambitieux et que vous cherchez une occasion de faire valoir votre technologie, le moment est venu de passer à l'étape suivante en participant au Concours mondial d'innovation technologique de KPMG Entreprise.

La période d'inscription est commencée et se termine le 27 juin 2022.

Le concours est ouvert aux résidents autorisés du Canada, qui ont atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence, qui ne sont pas des associés, des employés ou des sous-traitants de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. et qui ne sont aucunement affiliés à ce concours.

* Les participants seront évalués en fonction d'un ensemble de critères objectifs et choisis par un jury comprenant des tiers afin d'assurer l'indépendance de la sélection des gagnants.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société canadienne à responsabilité limitée appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme telle. Pour plus d'information, consultez home.kpmg/ca/fr.

SOURCE KPMG LLP

Communiqué envoyé le 25 mai 2022 à 07:00 et diffusé par :