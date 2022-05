Tournée du président 2022 - L'UMQ s'arrête dans la région de la Côte-Nord





BAIE-COMEAU, QC, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté, s'est arrêté aujourd'hui dans la région de la Côte-Nord, dans le cadre de sa tournée du Québec 2022, ayant pour thème « Municipal d'abord ». En présence du président du caucus régional de la Côte-Nord, président du Comité sur la forêt de l'UMQ et maire de Baie-Comeau, monsieur Yves Montigny, Monsieur Côté a profité de l'occasion pour présenter la feuille de route municipale pour un aménagement durable de la forêt.

Cette tournée du Québec vise à identifier les grandes priorités municipales en prévision des prochaines élections québécoises, qui auront lieu le 3 octobre prochain.

« Je vais sur le terrain pour échanger avec mes collègues de partout au Québec. Sur la Côte-Nord, lorsqu'on dit « Municipal d'abord », ça veut dire la forêt. Non seulement la forêt génère des retombées économiques importantes, mais son aménagement et sa pérennité sont des façons concrètes de lutter contre les changements climatiques. Dans le cadre de la prochaine campagne électorale, on invitera les formations politiques à se positionner sur la feuille de route sur la forêt qu'on dépose aujourd'hui », a déclaré Monsieur Côté.

La feuille de route municipale pour un aménagement durable de la forêt comporte trois grands thèmes : la biomasse et l'énergie, la sylviculture et l'aménagement forestier, ainsi que l'industrie et l'économie.

« La crise des deux dernières années a eu des répercussions importantes sur la forêt, autant sur la Côte-Nord que dans toutes les régions forestières. Maintenant, on regarde vers l'avenir. Les opportunités sont grandes pour faire place à l'innovation, pour valoriser la biomasse forestière et favoriser les circuits courts, notamment au niveau des réseaux de chaleur et des rejets thermiques. Et pour y arriver, il est primordial que les postes décisionnels du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs soient décentralisés vers les régions forestières, car chaque milieu a sa propre réalité », a soutenu pour sa part Monsieur Montigny.

Notons que la tournée du président 2022 s'arrêtera dans les 17 régions administratives du Québec, dans les municipalités suivantes : Gaspé, Baie-Comeau, Alma, Saguenay, Rouyn-Noranda, Chapais, Rimouski, Québec, Lévis, Saint-Georges-de-Beauce, Drummondville, Nicolet, Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Colomban, Mascouche, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, Salaberry-de-Valleyfield, Windsor et Sherbrooke.

