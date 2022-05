EXOS Wealth Systems Inc. accueille l'Empire Vie à titre de nouvel actionnaire minoritaire





KINGSTON, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a annoncé aujourd'hui son investissement dans EXOS Wealth Systems Inc. (« EXOS ») comme actionnaire minoritaire.

Par l'entremise de ses entités de marque Monarch Wealth, EXOS offre des produits de fonds communs et de CIG sur le marché canadien au moyen de son réseau de conseillers indépendants et de conseillères indépendantes.

« Cet investissement démontre une fois de plus l'engagement de l'Empire Vie à l'égard des conseils financiers indépendants pour la population canadienne, explique Mark Sylvia, président et chef de la direction de l'Empire Vie, qui a joint le conseil d'administration d'EXOS Wealth Systems Inc. Le groupe d'entreprises EXOS partage cet engagement et est reconnu pour sa croissance et son leadership en technologie au sein du secteur. »

Richard Pyper, président du conseil et chef de la direction d'EXOS, affirme qu'avoir l'Empire Vie à titre d'actionnaire soutient la stratégie de croissance de l'entreprise reposant sur la technologie. « Nous avons approché l'Empire Vie en raison de son engagement manifeste envers les conseils indépendants, de ses antécédents et de sa vision à long terme. Il s'agit d'un développement très positif pour les deux sociétés ainsi que pour les conseillers et les conseillères avec lesquels nous travaillons. »

M. Pyper a également indiqué qu'en raison de cet investissement réalisé par l'Empire Vie, EXOS lance immédiatement un programme de prêt pour aider les conseillers et les conseillères à acquérir des blocs d'affaires.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 31 mars 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,6 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet d'EXOS Wealth Systems Inc.

EXOS Wealth Systems Inc. a été fondée selon une vision avant-gardiste : aider les conseillers et les conseillères en sécurité financière à se doter d'une entreprise florissante qui leur permet d'offrir des conseils en sécurité financière réellement indépendants. En lançant une plateforme technologique révolutionnaire, EXOS Wealth Systems se positionne avantageusement dans le réseau des conseils indépendants en fournissant des outils efficaces, transparents et adaptés aux fonds, qui permettent aux conseillers et aux conseillères d'offrir des solutions de placement personnalisables à une vaste clientèle - de l'investisseur moyen aux plus nantis.

Au sujet de Monarch Wealth Systems Inc.

En tant qu'entreprise spécialisée, Monarch Wealth Systems Inc. soutient l'extraordinaire relation entre les investisseurs et les conseillers depuis 50 ans. La plateforme technologique de Monarch offre aux conseillers et aux conseillères une interface fluide pour gérer les complexités liées aux affaires, renforcer l'offre indépendante de solutions de gestion de placement de grande qualité aux investisseurs au moyen d'un modèle d'affaires plus rentable. Ses conseillers et conseillères peuvent offrir de façon efficace des conseils à plus d'investisseurs tout en réduisant la saisie de données et la paperasse, et avec un rééquilibrage automatisé. Les conseillers et conseillères de Monarch offrent des services exceptionnels et des conseils de gestion de patrimoine judicieux et impartiaux pour chaque étape de la vie. Pour en savoir plus au sujet de Monarch Wealth, visitez le monarchwealth.ca .

