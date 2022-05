SNC-Lavalin obtient un contrat de service de bureau de gestion de projet et d'examen de la conception technique pour l'interconnexion des réseaux électriques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte





MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a obtenu un contrat d'une durée de quatre ans pour des services de bureau de gestion de projet (BGP) et d'examen de la conception technique avec la Société saoudienne de l'électricité et la Société égyptienne de transport d'électricité. SNC-Lavalin soutiendra le projet de réseaux électriques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, première interconnexion de courant continu à haute tension (CCHT) à grande échelle dans la région du Moyen?Orient et de l'Afrique du Nord.

«?Depuis plus d'un demi-siècle, SNC-Lavalin a fait ses preuves sur le marché de l'énergie propre en réalisant certains des projets les plus complexes au monde en matière d'interconnexion de CCHT, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nous associons nos capacités inégalées d'ingénierie et notre connaissance du marché de l'énergie aux normes de qualité les plus élevées et aux technologies les plus récentes, pour fournir des solutions d'énergie durable à nos clients internationaux et aux collectivités qu'ils servent.?»

Le mandat du BGP de SNC-Lavalin comprend la supervision de la conception et de la mise en oeuvre du projet ainsi que du travail des entrepreneurs tout au long des phases d'ingénierie, de construction et de mise en service. Le projet sera dirigé par l'expertise régionale de l'entreprise au Moyen-Orient et soutenu par son centre d'excellence mondial en CCHT de SNC-Lavalin au Canada.

L'interconnexion s'étendra sur 1?300 kilomètres depuis Le Caire (Égypte), jusqu'à Médine (Arabie saoudite), avec un point intermédiaire à Tabuk en Arabie saoudite. Compte tenu de la distance importante à parcourir et du fait que les deux pays utilisent des fréquences électriques différentes, l'interconnexion sera alimentée par le CCHT afin de pouvoir pleinement contrôler le flux de l'électricité dans les deux sens. Une fois achevé, le projet d'interconnexion entre l'Arabie saoudite et l'Égypte -- d'une valeur de 1,8 milliard de dollars américains -- permettra aux deux pays d'échanger jusqu'à 3 GW d'électricité pendant les périodes de pointe pour répondre aux besoins en énergie de plus de 20 millions de personnes.

«?Notre équipe chevronnée d'ingénierie de CCHT est déployée dans plusieurs régions du monde et est honorée de superviser la mise en oeuvre d'un réseau d'une telle ampleur dans un contexte géographique exigeant impliquant une traversée par voie terrestre et maritime?», a ajouté Philip Hoare, Président, Services d'ingénierie, Royaume-Uni et Europe, Moyen-Orient, Inde et Canada, SNC-Lavalin.

Depuis les années 1970, SNC-Lavalin s'est distinguée comme fournisseur international de premier plan en matière de services d'ingénierie pour les réseaux de CCHT. Notre équipe mondiale est composée de spécialistes chevronnés en CCHT et d'équipes de réalisation de projets soutenus par un réseau d'experts de renommée mondiale. En 2010, SNC?Lavalin a terminé avec succès le mandat d'études d'avant-projet pour l'ingénierie et la conception des réseaux électriques entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. La société compte parmi ses autres projets phares la ligne de transport de courant continu de ± 600 kV d'IE Rio Madeira au Brésil, le projet d'interconnexion du Conseil de coopération du golfe Persique et la ligne de transport de l'Ouest albertain au Canada.

