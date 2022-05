AVIS AUX MÉDIAS - La grève se poursuit au Casino de Montréal





MONTRÉAL, le 22 mai 2022 /CNW Telbec/ - Devant une impasse dans les négociations, hier, les croupiers et croupières du Casino de Montréal ont déclenché une grève générale illimitée. Les syndiqué(e)s vont manifester aujourd'hui à 14h00 à partir du métro Jean-Drapeau jusqu'au casino.

« Dans cette ronde de négociations, nous avons choisi de miser sur notre santé! Le nombre de personnes qui souffrent de blessures professionnelles perdure. Nous exigeons un meilleur aménagement du temps travaillé et du temps de repos pour éviter les blessures », déclare Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du SCFP.

Quoi : Manifestation des croupiers et des croupières du Casino de Montréal

Quand : Dimanche le 22 mai 2022 à 14h

Où : Le départ se fera au métro Jean-Drapeau pour se rendre au Casino de Montréal

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 22 mai 2022 à 06:30 et diffusé par :