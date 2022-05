BingX complète le rapport d'audit avec CertiK pour renforcer la sécurité des utilisateurs et des actifs





SINGAPOUR, 20 mai 2022 /PRNewswire/ -- BingX est fier d'annoncer l'achèvement de son rapport d'audit avec CertiK pour assurer la sécurité des investisseurs et de leurs actifs numériques.

En tant que première plateforme de commerce social au monde, la sécurité de l'identité et des actifs numériques est une priorité absolue. BingX se concentre sur le renforcement de la confiance des investisseurs.

Leader en matière de sécurité des blockchains, CertiK a travaillé avec plusieurs autres projets de crypto-monnaies renommés et les a audités. Sa mission est de résoudre le plus grand obstacle à l'adoption massive dans l'espace crypto en assurant la fiabilité des projets du secteur.

« CertiK est l'un des auditeurs de sécurité les plus réputés de la cryptosphère et nous sommes ravis de travailler avec eux pour réaliser l'audit afin de renforcer la sécurité de notre plateforme pour nos investisseurs. Nous voulons que nos utilisateurs aient une expérience de trading sans faille du début à la fin et cet audit augmenterait certainement la confiance des investisseurs en notre plateforme. » - Responsable communications et partenariats chez BingX, Elvisco Carrington

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX ( www.bingx.com ) est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui offre un écosystème ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de trading social intuitives. Créé pour enrichir l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies et des https://bingx.com/en-us/prices/ marchés crypto , BingX est un lieu sûr, fiable et convivial où les utilisateurs peuvent négocier leurs actifs préférés tels que https://bingx.com/en-us/spot/BTC/ BTC , ETH , USDC , ANC , et STEPN .

À propos de CertiK

CertiK est un pionnier de la sécurité blockchain, qui s'appuie sur la meilleure technologie d'IA de sa catégorie pour protéger et surveiller les protocoles blockchain et les contrats intelligents. Fondée en 2018 par des professeurs de l'Université de Yale et de l'Université de Columbia, la mission de CertiK est de sécuriser le monde du web3. CertiK applique des innovations de pointe du monde universitaire à l'entreprise, permettant aux applications critiques de passer à l'échelle avec sécurité et correction. L'une des entreprises à la croissance la plus rapide et la plus fiable dans le domaine de la sécurité de la blockchain, CertiK est un véritable leader du marché. À ce jour, CertiK a travaillé avec plus de 3 200 entreprises clientes, a sécurisé plus de 310 milliards de dollars d'actifs numériques et a détecté plus de 60 000 vulnérabilités dans le code de la blockchain.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1821149/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 10:00 et diffusé par :