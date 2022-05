Le sceau « Top Brand PV » du EUPD Research est attribué à Trina Solar





CHANGZHOU, Chine, 20 mai 2022 /CNW/ - Trina Solar, un chef de file mondial en matière d'énergie photovoltaïque (PV) et intelligente, a été reconnue comme étant la « meilleure marque de modules photovoltaïques » par le EUPD Research, la principale entreprise de recherches sur l'étude du marché à l'échelle mondiale, pour le très haut niveau de satisfaction de la clientèle de Trina Solar relativement à ses modules photovoltaïques en Australie, au Chili, au Mexique et au Pakistan.

Le EUPD Research est un organisme de certification de renommée mondiale dans l'industrie photovoltaïque; il possède une expérience étendue de la recherche et a mis au point des modèles d'évaluation uniques fondés sur une analyse de données riche et approfondie qui reflète avec la plus haute qualité et la plus grande objectivité la perception des installateurs concernant les marques d'énergie solaire.

Chaque année, le EUPD Research interroge des milliers d'installateurs dans 25 pays et régions, sollicitant leur opinion sur les marques photovoltaïques ainsi que leur rendement sur le plan des modules, des onduleurs, des systèmes de rayonnage, des ventes en gros et de l'entreposage. Le sondage de cette année révèle que Trina Solar se classe parmi les principales marques mondiales avec un niveau exceptionnel de satisfaction des installateurs et de recommandation de la marque. Ce résultat signifie que Trina Solar est l'une des entreprises les plus performantes sur le marché photovoltaïque mondial, une entreprise supérieure dans l'esprit des installateurs et des utilisateurs finaux. Elle est aussi reconnue pour son excellente fiabilité aux yeux des clients et des partenaires d'affaires.

Markus A. W. Hoehner, président et chef de la direction du EUPD Research, a déclaré : « Les modules photovoltaïques de Trina Solar comptent parmi les produits les plus recommandés en Australie, au Chili, au Mexique et au Pakistan. Il est attesté que l'entreprise a apporté une contribution exceptionnelle au développement du marché de l'énergie solaire dans ces pays. Nous félicitons les membres de Trina Solar et leur souhaitons beaucoup de succès en tant que modèle des normes élevées auxquelles s'attendent les partenaires d'affaires et les clients à l'échelle mondiale. »

Trina Solar a obtenu de nombreuses marques de reconnaissance à l'échelle internationale pour la fiabilité de ses produits et la bancabilité de la marque de nombreuses fois. En date de l'an dernier, Trina Solar avait été désignée pendant sept années consécutives comme un fabricant « de haut niveau » par PVEL, le laboratoire d'essai indépendant de référence pour le secteur de l'énergie photovoltaïque. Elle a également obtenu une note de 100 % dans le cadre de l'étude sur la bancabilité de BNEF, se classant comme premier fournisseur de modules hautement rentables pendant 6 années consécutives. L'entreprise figurait également parmi les fabricants de catégorie 1 de modules photovoltaïques selon le classement de BNEF au quatrième trimestre de l'année dernière.

Depuis sa création, il y a 25 ans, Trina Solar est restée fermement engagée dans sa mission qui consiste à faire bénéficier l'humanité entière de l'énergie solaire. À l'heure actuelle, la gamme de puissance des modules Vertex 210 mm couvre entre 410 W+ et 690W+, ce qui répond au large éventail de besoins et d'utilisations variées des clients, comme les centrales de distribution et celles au sol. En date d'avril 2022, Trina Solar avait expédié plus de 100 GW de modules haute performance à l'échelle mondiale. Trina Solar s'est classée au deuxième rang pour les envois mondiaux de modules en 2021 et conserve cette place au premier trimestre cette année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1821531/image_805511_18614261.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

