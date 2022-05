Le Shandong crée une nouvelle plateforme de programmes d'échanges pour les jeunes du monde : unir la jeunesse mondiale pour créer un avenir meilleur





Le 13 mai, une conférence internationale d'échanges pour les jeunes sur le thème « Un Shandong vibrant pour un avenir en commun » s'est tenue à Jinan, dans la province du Shandong. Alliant activités en ligne et hors-ligne, la cérémonie d'ouverture de la conférence a attiré plus de 5 000 représentants de la jeunesse mondiale, élites et invités de 48 pays du monde. Aleksandar Vu?i?, président de la République de Serbie, Taneti Maamau, président de la République de Kiribati, et d'autres dirigeants politiques se sont exprimés par vidéoconférence.

La conférence, axée sur la jeunesse mondiale, adaptée au jeune public et pensée pour mettre en commun le pouvoir de la jeunesse, en intégrant des éléments du « fleuve Jaune », s'est distinguée par sa grande vision, des formes d'activités créatives, des ressources largement mobilisées, des résultats fructueux et de riches mécanismes dérivés. Les résultats de la conférence ont été largement applaudis.

10 programmes d'échanges et de coopérations pour les jeunes du monde ont été lancés, tels que le Partenariat pour la jeunesse mondiale, la série de livres La sagesse de Confucius : Don de la Chine antique au monde et le Programme d'échange international pour les jeunes des neufs provinces (régions autonomes) du fleuve Jaune. Le Forum économique des jeunes de Huanghewan s'est tenu sous le thème de la nouvelle dynamique et de la nouvelle économie. L'Année des programmes internationaux d'échange de jeunes du Shandong 2022 a également été lancée, ainsi que l'Exposition internationale d'art de la jeunesse : La Chine et le monde à travers les yeux de la jeunesse. Shandong est devenu un brillant exemple d'ouverture, et les résultats de la conférence ont impulsé un progrès constant et substantiel dans les programmes d'échanges internationaux de jeunes. De nombreux participants à la conférence estiment qu'il s'agit d'un événement avec un thème distinct, de nombreux temps forts et des résultats fructueux.

Les jeunes Chinois et étrangers devraient améliorer leurs compétences par des échanges culturels. Les échanges entre jeunes du monde constituent une cause infinie qui doit être continuellement promue. Il faut également noter que la conférence attache une grande importance à l'établissement d'un mécanisme à long terme. En l'occurrence, elle devrait être régulièrement renouvelée et le Forum économique des jeunes de Huanghewan servira de point communication récurrent entre les jeunes du monde entier.

En outre, afin de faciliter la communication et l'amitié entre les jeunes Chinois et étrangers, Shandong organisera aussi plus de 40 programmes internationaux d'échanges de jeunes au cours de cette année, comme le Dialogue des jeunes élites du G20, et accélérera la construction de la Base nationale pour les échanges internationaux de jeunes.

