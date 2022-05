Le chantier de construction de 18 logements pour des personnes âgées en légère perte d'autonomie est lancé à Sayabec





SAYABEC, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec sont fiers de souligner, aujourd'hui, le lancement des travaux de construction du projet Les Résidences de la Seigneurie, une initiative de l'organisme Les appartements Pierre Brochu. Il s'agit d'un immeuble de 18 logements qui sera destiné à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Sayabec. Ce chantier représente un investissement totalisant plus de 9,7 M$.

Afin de permettre la construction de l'immeuble, la Société d'habitation du Québec (SHQ), par son programme AccèsLogis Québec, y contribue pour plus de 3,1 M$, dont 1,1 M$ proviennent du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. De son côté, la Municipalité de Sayabec accorde plus de 6,4 M$ à ce projet.

« Tout le monde au Québec mérite un chez-soi sûr et abordable. Le financement que nous avons annoncé aujourd'hui permettra de soutenir les personnes qui ont déjà tant fait pour nous et nos collectivités : nos aînés. Cet immeuble de 18 nouveaux logements abordables offrira aux aînés de Sayabec des logements qui répondent à leurs besoins. »

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles qui ont des besoins particuliers. Cette aide financière de plus de 3,1 M$ permettra à des personnes âgées en légère perte d'autonomie de bénéficier d'un logement abordable et sécuritaire. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Notre gouvernement demeure résolu à soutenir les aînés et l'annonce d'aujourd'hui est un bel exemple de ce qui peut être accompli grâce à l'engagement commun et à la persévérance. Cela signifie que 18 logements sûrs et abordables pour nos aînés deviendront une réalité dans la communauté. On peut réaliser de beaux projets lorsque nous nous unissons pour répondre aux besoins en matière de logement dans notre région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Je félicite l'organisme Les appartements Pierre Brochu pour cette belle initiative, qui permettra à des personnes âgées de demeurer dans leur communauté, près des personnes qui leur sont chères. Cet investissement démontre bien notre intention d'améliorer la qualité de vie de tous nos citoyens de la grande région du Bas-Saint-Laurent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis très heureux du dénouement et de l'annonce du projet des Résidences de la Seigneurie aujourd'hui, après tant d'années de travail et d'attentes par les responsables des Appartements Pierre Brochu. J'en profite pour les remercier chaleureusement des efforts et de l'acharnement ayant mené à l'aboutissement de cet investissement majeur dans notre communauté. Pour nos personnes âgées, cette annonce signifie une marque de respect et de reconnaissance, qui est celle de leur procurer la dignité de continuer leur vie dans des logements modernes adaptés à leurs réalités. Merci aux deux paliers de gouvernements et aux professionnels et collaborateurs qui ont contribué à ce bel accomplissement. »

Marcel Belzile, maire de Sayabec

« Ce projet a pu voir le jour grâce à toute une équipe déterminée à construire une ressource à Sayabec pour nos personnes âgées. Merci à tous nos partenaires. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais le plus difficile a été fait. »

Marie Element, présidente de l'organisme Les appartements Pierre Brochu

Jusqu'à 14 des 18 locataires de cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 241 000 $, répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Sayabec .





. Les appartements Pierre Brochu ont aussi obtenu une aide financière de près de 370 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ . En vertu de ce programme, cette aide est financée à parts égales par la SHQ et la Municipalité de Sayabec .

