LES AGENTS DE PROTECTION DE LA FAUNE METTENT FIN À UN RÉSEAU DE VENTE ILLÉGALE DE BARS RAYÉS ET DE GROS GIBIER À MONTRÉAL





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont mené une opération de démantèlement d'un réseau de braconnage actif en Gaspésie, dont la vente illégale de bars rayés et de gros gibier visait les marchés de Montréal et, dans une proportion moindre, de l'Ontario.

C'est à la suite d'une longue et minutieuse enquête que les agentes et agents de protection de la faune des bureaux de New Richmond et de Saint-Jean-sur-Richelieu ont pu réunir suffisamment de preuves pour déclencher l'opération de démantèlement visant plusieurs individus. Les principales infractions qui leur sont reprochées sont les suivantes :

vente et achat de poissons d'intérêt sportif;

pêche avec utilisation illégale de poissons appâts;

surplus de limites de prise et de possession;

vente et achat de gros gibier (orignal, vésicule biliaire d'ours noir et cerf de Virginie).

Opération Comodo

L'opération Comodo a mobilisé une soixantaine d'agentes et d'agents de protection de la faune venant de diverses régions du Québec. Ceux-ci ont collaboré avec quatre agents de la Direction de l'application de la loi sur la faune d'Environnement et Changement climatique Canada des régions du Québec et de l'Ontario, lesquels ont contribué au volet interprovincial de l'opération.

Actuellement, près de 90 personnes sont visées par l'enquête et plusieurs d'entre elles s'exposent à des poursuites judiciaires. Rappelons que depuis le début de cette enquête, on estime à plus de 1000 le nombre de bars rayés transigés illégalement. S'ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d'amendes pouvant atteindre au total plus de 250 000 $.

La Protection de la faune du Québec tient à remercier la population qui lui a fourni plusieurs signalements, lesquels ont été fort utiles dans l'aboutissement de cette enquête.

Importance de la collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyennes et citoyens à poursuivre leur collaboration en signalant toute information pertinente à l'enquête qui découle de cette opération d'envergure, ou tout geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou via le site Web du Ministère. L'information fournie demeure confidentielle en tout temps.

