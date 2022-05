Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 60 000 $ au Mondial de la bière, qui aura lieu à Montréal jusqu'au 22 mai. La ministre du Tourisme et...

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) accueille favorablement les recommandations contenues dans le rapport d'enquête de la coroner sur les décès survenus dans des milieux d'hébergement pour aînés au cours de la première vague de...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 626 nouveaux cas, pour un total de 1?060?045 personnes infectées*?;14 nouveaux décès rapportés dans les 24 dernières heures, pour un...

Lomiko Metals Inc. (« Lomiko Metals » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'en date du 17 mai 2022, elle a commencé un programme de forage intercalaire et d'extension sur son projet de graphite La Loutre en propriété exclusive, situé à...