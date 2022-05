FEELM s'engage à ne pas émettre de carbone d'ici 2050





FEELM, la marque phare de technologie d'atomisation appartenant à SMOORE, a publié aujourd'hui son plan « Race to Zero » et sa feuille de route vers la neutralité carbone. Ce plan concrétise l'ambition de FEELM de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 pour ses activités de production directes et l'énergie achetée indirectement (champs d'application 1 et 2). Parallèlement, FEELM s'engage à ce que les énergies renouvelables représentent 30 % de sa consommation énergétique totale d'ici 2030.

FEELM est l'une des premières marques chinoises de technologie d'atomisation à s'engager en faveur de la neutralité carbone. Elle s'engage à atteindre le niveau zéro dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de la durée de vie des produits en développant des produits durables, en améliorant l'efficacité énergétique grâce à une production automatisée, en soutenant la chaîne d'approvisionnement dans la décarbonisation et en augmentant les énergies renouvelables et les matériaux écologiques.

FEELM, le plus grand fournisseur mondial de systèmes de vape fermés, joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de la vape. D'une part, elle offre à des millions de consommateurs mondiaux une expérience de produits haut de gamme grâce à son partenariat avec des marques de vapotage du monde entier ; et d'autre part, elle a mené une révolution durable dans la chaîne d'approvisionnement.

Prendre la tête du développement durable en introduisant des solutions de la série FUTURE

FEELM est à la pointe de la durabilité et des innovations en matière de produits verts, ce qui constitue la force motrice de l'industrie vers la neutralité carbone. Engagée à fournir à ses clients mondiaux des technologies sans carbone, FEELM a introduit les solutions de la série FUTURE, qui se caractérisent par leur recyclabilité, leur démontabilité, leur biodégradabilité et leur conception minimaliste.

Depuis 2019, FEELM a déjà ouvert la voie à un certain nombre de solutions de vapotage vertes. Par exemple, elle a remporté l'iF Design Award 2020 pour sa e-cigarette en papier jetable, qui est composée d'un tube en papier composite en spirale, améliorant le taux de dégradabilité à environ 76 % du volume total, par rapport au plastique utilisé dans les produits de vapotage traditionnels.

En outre, FEELM est sur le point de dévoiler une autre e-cigarette jetable sans nicotine et respectueuse de l'environnement lors du salon Vaper Expo UK 2022, fin mai. Ce produit a reçu le prix Red Dot pour la conception de produits 2022. Sa structure extérieure est composée de feuilles d'aluminium recyclables et réutilisables. Elle ressemble à une pochette en papier d'aluminium et sert elle-même de sac d'emballage, d'où la réduction des matériaux d'emballage.

Soutenir la chaîne d'approvisionnement mondiale dans la décarbonisation

Outre le développement de produits durables, FEELM s'est également associée à des fournisseurs pour développer et encourager l'utilisation de matériaux biodégradables tout en optimisant la gestion de la consommation d'eau, d'électricité et de gaz. FEELM travaille également avec des clients internationaux pour promouvoir le recyclage et la réutilisation, afin d'explorer une voie possible vers la neutralité carbone pour la durée de vie du produit et la chaîne d'approvisionnement.

En tant que fabricant soucieux de l'environnement, FEELM a aidé les marques de vapoteuses du monde entier à réduire leur empreinte carbone et a donné à ses clients les moyens d'atteindre la neutralité carbone en 2050, en éliminant les emballages plastiques inutiles. Par exemple, FEELM a supprimé les plastiques à usage unique des emballages de l'un de ses principaux clients. Après avoir supprimé les bouchons en silicone des dosettes d'e-liquide, elle a remplacé tous les emballages de barquettes en plastique par un autre en pulpe. En 2020, FEELM avait déjà aidé ce client à économiser plus de 100 tonnes de plastique jetable, soit l'équivalent de 4 millions de bouteilles en plastique.

À ce jour, la Chine représente près de 90 % de la production mondiale de produits de vapotage. En tant que premier fournisseur mondial de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé, FEELM se consacre à la neutralité carbone de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Elle a exploré avec ses partenaires des solutions innovantes et personnalisées de réduction des émissions de carbone, couvrant un cercle complet depuis l'approvisionnement en matières premières, la conception des produits, la production, la consommation jusqu'au recyclage et à la réutilisation.

FEELM a mis en place une série de lignes de production automatisées pour optimiser l'efficacité énergétique. Selon ses procédures internes de contrôle des gaz à effet de serre et de gestion de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'eau de FEELM ont diminué respectivement de 16 % et de 9,4 % en glissement annuel en 2021. Par exemple, l'une des usines automatiques de FEELM a économisé 2,298 millions de kilowatts d'électricité, ce qui équivaut à une réduction de 601 tonnes d'émissions de carbone en 2021.

Se conformer aux normes internationales et rendre la gestion du carbone plus transparente

Visant à ce que 30 % de la consommation totale d'énergie provienne de sources renouvelables d'ici 2030, FEELM est également évaluée par rapport aux normes d'organisations internationales. En 2022, FEELM a introduit les normes du Carbon Disclosure Project (CDP) dans son fonctionnement et sa production. À l'avenir, FEELM prévoit de fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science en se soumettant à l'initiative Science Based Targets (SBTi).

L'initiative Science Based Targets (SBTi) est une collaboration établie en 2015 entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le World Wide Fund for Nature (WWF). Au 11 mai 2022, 2 466 entreprises de plus de 70 pays et régions avaient rejoint l'initiative, dont 152 entreprises chinoises et un cinquième des entreprises du classement Forbes 500.

« En tant que pionnière de l'internationalisation de l'industrie chinoise du vapotage, FEELM a tiré parti de tous les avantages de sa chaîne d'approvisionnement et de ses activités fondamentales de recherche et développement pour réduire son empreinte carbone. Comme la Chine s'est engagée à être neutre en carbone d'ici 2060, FEELM est prête à remplir son engagement de neutralité carbone envers l'industrie chinoise du vapotage, afin d'explorer une voie de développement moins carbonée, plus verte et plus durable avec des technologies de pointe », a déclaré Frank Han, vice-président senior de SMOORE et président de FEELM.

À l'avenir, FEELM continuera à réduire l'empreinte carbone des produits de vapotage en encourageant la R&D et l'application de technologies vertes innovantes et de matériaux écologiques. En collaboration avec les fournisseurs et les clients, FEELM s'engage également à explorer et à développer le mécanisme de recyclage et de réutilisation des cartouches de dosettes de vape, jouant ainsi un rôle plus important dans la décarbonisation du secteur.

