/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - SÉANCE D'INFORMATION SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES/

QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à une séance d'information au cours de laquelle des spécialistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) présenteront un état de situation et les enjeux liés aux espèces aquatiques envahissantes (EAE), procèderont à une démonstration de nettoyage d'embarcations et répondront aux questions des journalistes. Des échantillons d'EAE seront également exposés.

Date : Le jeudi 19 mai 2022



Heure : 10 h



Lieu : Plage des Cantons (à proximité du parc de la plage des Cantons)

125, chemin de la Plage-Des-Cantons

Magog (Québec)

Merci de confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent avant le jeudi 19 mai, à 9 h 30, à l'adresse [email protected] .

AVIS COVID-19 : Le port du masque lors de cette activité est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consultez l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de votre situation.

