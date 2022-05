Enquête Workday : les Directions Financières, RH et IT révèlent les obstacles à la transformation numérique post-pandémie





55 % des dirigeants interrogés déclarent que les besoins des entreprises évoluent plus rapidement que leur stratégie numérique.

Pour accélérer leur transformation, les dirigeants donnent la priorité à l'accessibilité des données et à l'expérience collaborateur.

PARIS, 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines, dévoile aujourd'hui les résultats de sa dernière enquête sur la transformation numérique. Celle-ci décrypte les impacts de la pandémie sur les efforts de transformation de trois fonctions essentielles de l'entreprise : la Finance, les Ressources Humaines (RH) et l'Informatique (IT).

Dans le rapport "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation", Workday a interrogé 1 150 leaders d'entreprise dans le monde pour comprendre la dynamique de transformation de ces deux dernières années et les principaux obstacles rencontrés. Les résultats ? Si les Directions Financières, RH et IT reconnaissent l'importance du digital, elles sont 55 % à affirmer que leur stratégie est toujours ou souvent dépassée par le rythme actuel des besoins de l'entreprise. Ainsi, la fracture numérique se creuse : la technologie, les process et la culture n'évoluant pas à la vitesse des besoins de l'entreprise. En réponse, les dirigeants adoptent une approche plus durable de la transformation en priorisant l'accès aux données et l'expérience collaborateur.

Pour combler le fossé, les trois fonctions doivent se concentrer sur les points suivants :

Directions Financières : des données unifiées, pour une prise de décision plus rapide.

Plus de la moitié des responsables financiers (51 %) déclarent que l'un des éléments les plus importants pour accélérer les cycles de planification, d'exécution et d'analyse est l'utilisation d'une technologie qui permet d'intégrer les données issues de différents systèmes et de supprimer les silos internes. En revanche, 61 % d'entre eux déclarent que l'unification des données Finance, RH et Opérations est essentielle. De plus, 64 % admettent qu'il faut des semaines, voire des mois, pour obtenir des résultats à la fin d'une période de reporting.

Directions Ressources Humaines : expérience collaborateur et développement des compétences.

Attirer et fidéliser les talents est une lutte constante ; c'est pourquoi les entreprises doivent se focaliser sur les compétences pour améliorer le recrutement, la fidélisation et l'expérience collaborateur. Selon l'enquête, 25 % des responsables RH placent la résilience et l'adaptabilité au premier rang des compétences qui permettront aux équipes de répondre aux exigences de l'entreprise au fur et à mesure de son évolution. En outre, 50 % des responsables RH affirment qu'une expérience collaborateur positive aide la transformation de l'entreprise.

Directions IT : démanteler les silos pour favoriser l'automatisation.

Bien que les DSI détiennent la clé d'une transformation data-driven, nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par le rythme du changement, les contraintes posées par les systèmes traditionnels et les silos de données, autrement dit les principaux obstacles à la transformation numérique. Seuls 42 % des responsables IT ont confiance dans leur capacité à adopter le Cloud sans subir les contraintes du passé. En outre, la moitié des leaders IT (50 %) ont du mal à suivre les mises à jour des systèmes traditionnels, 59 % affirmant que la modification d'un processus métier automatisé peut prendre des semaines, voire des mois.

Workday aide les entreprises à réduire la fracture digitale grâce à un système Cloud de gestion d'entreprise offrant une vision unifiée sur les données Finance, RH et Opérations pour s'adapter au changement et garder une longueur d'avance.

Commentaire

"La transformation numérique n'est plus un choix, elle est essentielle pour garder le rythme dans un monde qui change. Pourtant, comme le démontre l'étude, l'accélération n'est pas similaire pour tous, et les entreprises doivent combler l'écart pour s'assurer que leurs parcours digitaux suivent l'évolution des demandes croissantes et changeantes du business, déclare Pete Schlampp, Chief Strategy Officer chez Workday." "Nous sommes ravis de voir que les Directions Financières, RH et IT adoptent des stratégies de transformation efficientes en s'appuyant sur la technologie Workday qui favorise l'adaptabilité."

À propos de l'enquête

Workday a sondé 1 150 dirigeants en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, opérant dans 13 secteurs d'activité, afin de comprendre l'impact de la transformation digitale dans trois fonctions essentielles de l'entreprise : la Finance, les RH et l'IT. Cette étude quantitative a été menée entre août et novembre 2021.

De plus, entre septembre et novembre 2021, Workday a mené des entretiens qualitatifs approfondis avec des dirigeants d'entreprise et des experts en transformation des fonctions Finance, RH et IT.

