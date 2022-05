Une enquête de Sermo révèle que de nouvelles recherches sur le cancer du poumon et du sein ont été jugées des plus intéressantes par les oncologues présents à l'ASCO cette année.





Une nouvelle enquête réalisée par Sermo, une communauté en ligne orientée vers les médecins et leader dans le domaine des informations sur les PdS au niveau mondial, à l'occasion de la conférence annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), a révélé que près de la moitié (47 %) des oncologues présents sont très intéressés par les nouvelles données présentées sur le cancer du poumon, suivi ensuite d'un intérêt tout aussi élevé pour les nouvelles données sur le cancer du sein, signalé par 44 % des oncologues interrogés. En outre, les oncologues/hématologues se sont déclarés les plus enthousiastes pour en savoir plus sur les traitements par anticorps ciblant les tumeurs, comme l'ont indiqué 54 % des personnes interrogées.

À l'approche de la réunion annuelle de l'ASCO, les nouvelles recherches et innovations en matière de cancer sont la principale motivation des oncologues/hématologues interrogés qui participeront à la conférence cette année (59 %). Cependant, la manière dont ils prévoient d'y assister est différente pour de nombreux oncologues, puisque seulement 18 % des oncologues/hématologues interrogés ont déclaré qu'ils assisteraient à l'ASCO en personne cette année.

Analyse de l'impact négatif de la pandémie sur les soins contre le cancer dans le monde entier

Les oncologues sont préoccupés par la façon dont la pandémie a affecté les patients atteints de cancer, actuels et futurs. Plus des trois quarts (76 %) des oncologues/hématologues interrogés ont déclaré avoir vu des patients de leur cabinet reporter des rendez-vous et des traitements à cause de la pandémie. De nombreux oncologues/hématologues sont également préoccupés par le fait que plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées ont déclaré que leur cabinet avait constaté une baisse du taux de dépistage du cancer. Le plus souvent, ils ont indiqué avoir constaté une diminution des mammographies (74 %) et des coloscopies (70 %).

« J'ai survécu à ma propre bataille contre le cancer au plus fort pic de Covid après avoir découvert que j'avais une leucémie myéloïde aiguë lors d'un dépistage, ce sujet me tient donc à coeur », a déclaré Peter Kirk, CEO de Sermo. « Cette enquête révèle que nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour revenir à la "normale" en matière de prévention et de soins du cancer, et des événements comme celui de l'ASCO sont essentiels pour renforcer les normes de traitement les plus élevées et les nouvelles innovations dans la lutte pour mettre fin au cancer dans le monde ».

Parmi les autres préoccupations des oncologues concernant la façon dont la pandémie s'est répercutée sur leurs patients dans leur cabinet, citons les suivantes :

La moitié des oncologues/hématologues interrogés (51 %) ont déclaré que les patients atteints de cancer dans leur cabinet se sentaient « délaissés » alors que les villes étaient pressées de revenir à la normale.

Le Covid long est un problème important pour les patients atteints de cancer qui ont été précédemment infectés. Deux tiers (66 %) des oncologues/hématologues interrogés ont déclaré que les patients cancéreux traités dans leur cabinet et qui ont été précédemment infectés, sont confrontés à des problèmes de Covid long.

La majorité des oncologues/hématologues interrogés (89 %) recommandent une deuxième injection de rappel aux patients de leur cabinet qui remplissent les conditions requises.

Cette enquête a été réalisée dans le cadre du Baromètre en temps réel de Sermo, une édition spéciale qui coïncide avec la conférence annuelle de l'ASCO. L'enquête a été menée auprès de plus de 300 oncologues et oncologues/hématologues aux États-Unis et dans le cadre de l'UE5, entre le 27 avril et le 6 mai 2022. Pour découvrir d'autres résultats du dernier Baromètre en temps réel de Sermo, consultez le site suivant app.sermo.com/covid19-barometer.

