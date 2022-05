Programme d'aide au transport collectif régional - Municipalité amie des aînés - Le gouvernement du Québec en action pour accroître la mobilité des personnes aînées dans les régions rurales





QUÉBEC, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les organismes de transport collectif en milieu rural et d'identifier des initiatives pour favoriser la mobilité des personnes aînées, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ainsi que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, sont fiers d'annoncer la mise en place d'une enveloppe budgétaire maximale de 900?000 $ pour le Programme d'aide au transport collectif - Municipalité amie des aînés.

Ce nouveau programme a pour objectif de répondre aux besoins de déplacement particuliers des aînées et aînés résidant en région. Il permettra d'identifier, à l'aide d'études, les possibilités pour bonifier le service de transport collectif régional en place ainsi que pour instaurer un nouveau service répondant aux enjeux de la clientèle aînée, notamment par le transport à la demande, une offre d'accompagnement personnalisé et un service porte-à-porte. Il permettra aussi d'améliorer les connaissances des personnes aînées et de favoriser leur apprentissage au sujet des services de transport collectif dans leur région et des procédures de réservation et d'acquisition de titres de transport. Pour ce faire, différents moyens seront déployés, dont des capsules vidéo, des séances d'information et des services de parrainage.

« Pour nos aînées et aînés, la mobilité et l'accessibilité aux transports collectifs et individuels sont des enjeux importants parce qu'elles ont des répercussions directes sur leur bien-être. Nous constatons une forte demande de la part des aînés qui demeurent en milieu rural. Ils souhaitent obtenir des services de transport collectif qui conviennent mieux à leur réalité et qui leur permettent de vaquer à leurs occupations plus facilement. Nous sommes donc très heureux de nous associer au Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'améliorer l'offre de transport collectif régional pour la clientèle aînée. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les services de transport collectif offerts en région ne répondent pas toujours aux besoins de nos aînées et aînés, que ce soit sur le plan de l'accessibilité, de l'admissibilité, du véhicule utilisé ou des modalités d'utilisation. L'instauration de ce programme est donc une excellente nouvelle, puisque nous pourrons développer des projets et des initiatives qui procureront un transport adapté à nos aînées et aînés. Nous nous assurerons ainsi de limiter l'isolement social et la solitude de cette clientèle et d'améliorer sa qualité de vie en facilitant ses déplacements dans la communauté. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Le programme est en vigueur jusqu'au 31 mars 2023 et il couvre les dépenses admissibles à compter du 1 er janvier 2021.

janvier 2021. Il comprend les trois volets suivants :

volet 1 : Réalisation d'études de besoins et de faisabilité préalables à l'implantation d'un nouveau service de transport collectif régional;



volet 2 : Établissement de projets pilotes permettant l'instauration de nouveaux services de transport répondant aux enjeux de mobilité de la clientèle aînée;



volet 3 : Mise en place d'initiatives visant à améliorer l'apprentissage, par la clientèle aînée du territoire, des services offerts en matière de transport collectif régional ainsi que des procédures de réservation ou d'acquisition de titres de transport.

Ce nouveau programme répond à une mesure inscrite (n o 67) au plan d'action 2018-2023 Un Québec pour tous les âges , soit celle qui vise à soutenir des projets favorisant la mobilité des aînés, particulièrement en milieu rural, et à diffuser les nouvelles initiatives mises en place.

67) au plan d'action 2018-2023 , soit celle qui vise à soutenir des projets favorisant la mobilité des aînés, particulièrement en milieu rural, et à diffuser les nouvelles initiatives mises en place. Avec le Programme d'infrastructures municipales pour les aînés du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il s'agit du deuxième programme qui est affilié à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Depuis 2009, le Programme de soutien à la démarche vise à adapter les politiques, les services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux afin de mettre en place des conditions qui optimisent les possibilités de vieillissement actif. Plus de 1?000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche MADA.

