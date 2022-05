Première transaction répétée de Peace REC (P-REC) pour augmenter le financement du projet solaire de Goma





SAN FRANCISCO, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- L'achat inaugural de Peace Renewable Energy Credit (P-REC) de 2020 s'étend avec un nouvel achat par Microsoft de crédits provenant de projets solaires à Goma, en République démocratique du Congo (RDC). Cet accord, exécuté par Microsoft et le développeur de projet Nuru , avec le soutien de Energy Peace Partners (EPP), fait de Microsoft le premier acheteur répété de P-REC et constitue également la plus grande transaction de P-REC réalisée à ce jour. La transaction a été une fois de plus facilitée par 3Degrees, un fournisseur de solutions climatiques mondiales de premier plan qui a travaillé sur toutes les transactions P-REC à ce jour. L'équipe a annoncé conjointement l'accord lors du Forum de l'énergie durable pour tous qui se déroule à Kigali, au Rwanda, cette semaine.

Les P-REC sont des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC) qui soutiennent des projets d'énergie renouvelable à fort impact dans des pays fragiles et vulnérables au climat. Les P-REC sont un label supplémentaire développé et émis par EPP, certifiant les co-bénéfices associés à la nouvelle production d'énergie renouvelable.

L'achat initial de P-REC par Microsoft a financé l'installation de lampadaires publics connectés au miniréseau solaire de 1,3 MW de Nuru dans le quartier de Ndosho à Goma. Ce deuxième achat étend le projet à Ndosho en soutenant les premiers raccordements à l'électricité pour les ménages, les entreprises et les institutions sociales, et en déployant des lampadaires supplémentaires qui améliorent la sécurité nocturne dans la communauté et permettent aux entreprises et aux marchés locaux de fonctionner pendant les heures du soir. L'achat contribue également directement au financement du nouveau réseau métropolitain solaire de 3,7 MW de Nuru, qui devrait desservir près de 20 000 bénéficiaires directs à Goma. Ensemble, les projets constitueront l'un des plus grands mini-réseaux hors réseau opérant en Afrique sub-saharienne, bénéficiant à terme à 125 000 personnes et faisant passer le taux moyen d'électricité de 3 % à environ 20 %.

« En élargissant l'impact de ce projet, Microsoft contribue à permettre un accès significatif à l'électricité pour une grande partie des habitants de la région », a déclaré Elizabeth Willmott, directrice du programme carbone de Microsoft.

« Cette transaction contribue de manière significative à la réalisation de l'Objectif de développement durable 7 (ODD 7) visant à mettre fin à la pauvreté énergétique et à assurer une transition énergétique propre qui ne laisse personne de côté. Nous sommes ravis de voir le marché des P-REC contribuer à accroître l'accès aux énergies renouvelables en RDC et à libérer tout le potentiel des communautés congolaises », a déclaré Dave Mozersky, président d'Energy Peace Partners. « Nous sommes reconnaissants du leadership dont font preuve Microsoft, 3Degrees et Nuru pour aider à étendre la révolution de l'énergie renouvelable aux communautés où elle a un impact démesuré. »

« Nous sommes ravis de conclure ce nouvel accord P-REC avec Microsoft, 3Degrees et Energy Peace Partners. Grâce à notre collaboration, nous allons déployer et exploiter de nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable et des lampadaires publics, améliorant ainsi des milliers de vies à Goma, en RDC », a déclaré Jonathan E. Shaw, cofondateur et PDG de Nuru. « Ensemble, notre travail continuera d'inspirer et d'amplifier l'incroyable capacité humaine au Congo en fournissant à des milliers de personnes ravies les services énergétiques de premier ordre et de classe mondiale qu'elles méritent. Ces projets nous permettront également de décarboniser et de verdir les sources d'énergie existantes, en construisant des communautés résistantes au climat et durables en RDC. Travailler ensemble avec des sociétés comme Microsoft, 3Degrees et Energy Peace Partners est essentiel pour obtenir un impact collectif en RDC. Nous sommes ravis de renouveler notre relation à travers cet achat de P-REC et d'obtenir ensemble de grands résultats dans les communautés de la RDC. »

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir Microsoft qui poursuit son engagement envers les P-REC avec ce deuxième investissement significatif dans le projet solaire de Goma », a déclaré Steve McDougal, PDG de 3Degrees. « Il est incroyablement gratifiant de travailler sur des achats d'énergie renouvelable comme celui-ci qui, en fin de compte, feront une différence directe et positive dans la vie des gens de cette communauté. Nous apprécions le partenariat avec EPP et Nuru et l'opportunité de collaborer avec eux, une fois de plus, pour aider à faire de cette transaction P-REC la plus importante de l'histoire une réalité. »

À propos d'Energy Peace Partners

Energy Peace Partners exploite les solutions de financement climatique pour soutenir la paix dans les endroits touchés par des conflits violents. Nous pensons qu'un changement de paradigme vers un développement sensible au climat peut apporter des avantages durables aux populations les plus vulnérables de la planète. L'équipe d'Energy Peace Partners rassemble des compétences en matière de consolidation de la paix internationale, d'énergie renouvelable et de sécurité climatique. Nos efforts créent un environnement favorable à l'introduction d'énergies renouvelables qui peuvent servir d'éléments constitutifs de la paix.

À propos de Nuru

Nuru est une Société dédiée à l'amélioration de la connectivité en République démocratique du Congo. Nuru a déployé le premier mini-réseau solaire de la RDC en 2017 et un site commercial hybride solaire plus stockage de 1,3 MW à Goma, au Nord-Kivu, en 2020. Forte de ce succès, Nuru prévoit d'installer 14 MW supplémentaires d'infrastructures d'énergie renouvelable en RDC en 2023. Nuru, qui signifie « lumière » en swahili, résume notre vision d'inspirer et de catalyser l'incroyable potentiel humain au Congo en fournissant à 5 millions de clients ravis une connectivité de classe mondiale d'ici le 24 septembre 2024.

À propos de 3Degrees

3Degrees, une société certifiée B, permet aux entreprises et à leurs clients de prendre des mesures urgentes contre le changement climatique. Nous aidons les organisations du monde entier à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable et de décarbonisation grâce à notre travail avec les entreprises mondiales du classement Fortune 500, les services publics et d'autres organisations qui souhaitent se joindre à la lutte contre le changement climatique. L'équipe de 3Degrees possède une expertise approfondie en matière de conseil en durabilité, de marchés environnementaux, de développement de projets d'énergie renouvelable et de carbone, de solutions de décarbonisation des transports et de programmes d'énergie renouvelable des services publics. En collaboration avec ses clients, 3Degrees aide à développer et à mettre en oeuvre des solutions créatives qui garantissent l'intégrité environnementale et sont judicieuses sur le plan commercial. Pour en savoir plus, visitez le site Web 3Degrees.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818835/3D_Degrees_commercial.jpg

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 10:35 et diffusé par :