Déclaration du premier ministre à l'occasion du 13e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka





OTTAWA, ON, le 18 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 13e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka :

« À l'occasion du 13e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka, nous rendons hommage aux personnes qui ont perdu la vie au cours de ces 26 années de conflit armé, notamment lors du massacre de Mullivaikal, ainsi qu'à celles qui ont été blessées, déplacées ou portées disparues. Nos pensées vont aux familles et aux proches qui continuent de vivre avec la douleur, le traumatisme et les pertes causés par cette tragédie.

« Cette année, nous exprimons également notre inquiétude face aux souffrances que continue d'endurer la population sri-lankaise en raison de la crise économique et politique en cours. Nous exhortons le gouvernement du Sri Lanka à veiller au respect de la liberté d'expression et du droit des citoyens de manifester, et nous appelons toutes les parties concernées à ne pas recourir à la violence.

« Les Sri-Lankais, y compris les Tamouls, méritent de vivre dans un pays sûr, pacifique et stable. Au fil des ans, j'ai rencontré la communauté tamoule et d'autres qui ont été touchés par la guerre au Sri Lanka. Leurs expériences nous rappellent le besoin constant d'instaurer une paix et une réconciliation durables. Le Canada continue de demander au Sri Lanka de respecter son engagement à établir un véritable processus de reddition de comptes qui permettra de rendre justice aux victimes et aux survivants. Nous poursuivrons notre travail au sein du groupe central du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur le Sri Lanka pour assurer la reddition de comptes et la réconciliation. De plus, le Canada continue d'aider le gouvernement du Sri Lanka à prendre des mesures concrètes pour respecter ses obligations relatives aux droits de la personne. Il soutient également tous ceux qui travaillent à promouvoir la paix et la réconciliation dans le pays.

« Aujourd'hui, j'encourage les Canadiens à manifester leur solidarité envers leurs voisins tamouls et les autres personnes touchées par le conflit armé au Sri Lanka. Si nous nous renseignons au sujet des tragédies passées et y réfléchissons, nous pourrons travailler ensemble pour nous assurer qu'elles ne se reproduisent plus et bâtir un avenir meilleur pour tous. »

