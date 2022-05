Prévention des risques liés à l'érosion et à la submersion côtières - Plus de 6,9 M$ pour des travaux de recharge de plage à Sainte-Flavie





QUÉBEC , le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement pour la mise en oeuvre d'une mesure de protection des berges contre l'érosion et la submersion côtières à Sainte-Flavie, dans la région du Bas-Saint-Laurent. L'aide financière gouvernementale, au montant maximal de 6 902 829 $, provient du Cadre pour la prévention de sinistres et s'échelonnera jusqu'en 2025.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

Les travaux, estimés à un peu plus de 6,9 millions de dollars, consistent en la mise en place d'une recharge de plage. Ils permettront de protéger des actifs évalués à 21,7 millions de dollars.

Citations :

« Notre gouvernement prend très au sérieux les phénomènes d'érosion et de submersion côtières qui touchent directement les populations vivant sur le littoral, comme celle de Sainte-Flavie. C'est pourquoi nous agissons sans tarder pour assurer la sécurité de nos citoyens et protéger leurs biens ainsi que les infrastructures essentielles. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La mise en place d'une recharge de plage est la meilleure solution de protection possible pour le secteur centre du village, qui est plus densément peuplé que certains autres où il était possible de déplacer des résidences. C'est un investissement judicieux, et il est important de préserver tous ces actifs, mais aussi la quiétude des Flaviens! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Le charme de notre petite municipalité est attribuable entre autres au fait qu'elle longe le fleuve Saint-Laurent, à la croisée des chemins vers la péninsule gaspésienne et la vallée de la Matapédia. Mais cela nous pose également des défis à la hauteur de cette magnifique nature. Je suis heureux de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour protéger nos berges. »

Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie

Faits saillants :

Une recharge de plage est une méthode de protection côtière qui consiste à ajouter artificiellement des sédiments sur une plage d'un secteur en érosion. Elle permet d'atténuer l'effet des vagues, en élargissant et en élevant le niveau de la plage, protégeant ainsi les bâtiments et les infrastructures contre l'érosion et la submersion côtières.

La période des travaux de protection contre l'érosion et la submersion côtières devrait s'étendre du 29 mars 2022 au 31 mars 2025.

Ces travaux permettront de protéger des actifs situés sur une distance de 1,5 km le long des berges, qui incluent 77 bâtiments résidentiels et commerciaux essentiels, dont quatre restaurants, deux hôtels, deux auberges, un centre de santé, deux galeries d'art, une église et un presbytère, ainsi qu'une section de route de 2,1 km et un réseau d'aqueduc et d'égout.

