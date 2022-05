Thought Machine lève 160 millions de dollars dans le cadre d'une levée de fonds de série D, doublant ainsi la valorisation qui passe à 2,7 milliards de dollars et accélère les plans visant à faire passer les banques du monde entier au cloud computing





Thought Machine, la société active dans le secteur des systèmes cloud natifs de core banking , annonce aujourd'hui qu'elle a clôturé sa levée de fonds de série D, dirigée par Temasek, la société d'investissement mondiale dont le siège se trouve à Singapour, avec la participation d'Intesa Sanpaolo et de Morgan Stanley. Les investisseurs existants qui ont participé à cette levée de fonds sont: Eurazeo, ING, JPMorgan Chase, Lloyds Banking Group et SEB.

Thought Machine est maintenant valorisée à 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 100% par rapport à la valorisation de la société à l'issue de sa dernière levée de fonds de série C. Cette dernière levée de fonds suit de près la levée de fonds de série C, qui s'est achevée à la fin de l'année 2021, et démontre la croissance accélérée de la société et l'intérêt continu des investisseurs mondiaux.

Thought Machine utilisera le produit de cette levée de fonds pour continuer à investir dans sa technologie cloud native, en élargissant ainsi les capacités de sa plateforme de core banking et en investissant dans de nouvelles lignes de produits. Les fonds alimenteront les plans d'expansion mondiale de la société, en ciblant les marchés où il existe une demande croissante pour la technologie cloud native , notamment en France. En novembre 2021, le gouvernement français a annoncé un investissement de 1,8 milliard d'euros (1,53 milliard de livres sterling) dans le secteur du cloud computing du pays afin de s'assurer que les entreprises puissent continuer à innover et rester compétitives, ce qui démontre l'énorme potentiel du core banking de Thought Machine.

La plateforme de core banking de Thought Machine, Vault Core, a été développée pour être cloud native : elle s'est positionnée de manière unique pour soutenir les grandes banques qui entreprennent une transformation de leur core banking, mais aussi les banques plus petites et les FinTechs qui lancent de nouvelles propositions sur le marché. Aucun autre fournisseur de services core banking n'a signé autant de contrats dans le monde entier avec des banques de premier ordre comme Intesa Sanpaolo, Lloyds Banking Group, ING, SEB et Standard Chartered, pour n'en citer que quelques-unes.

Lloyds Banking Group, investisseur de la première heure de Thought Machine et qui participe à cette levée de fonds , a prolongé son accord de licence avec la société jusqu'en 2029. Cette prolongation fait partie du programme continu de modernisation technologique de Lloyds Banking Group.

Thought Machine continue de renforcer son équipe dirigeante par la nomination d'Arnaud Attamian, ancien responsable financier de Bank of America et Finastra, au poste de directeur financier, et de Dana Barisano, ancien responsable commercial de SAP et Box, au poste de CRO. .

Carlo Messina, administrateur et CEO d'Intesa Sanpaolo, a déclaré : « Nous investissons environ 40 millions de livres dans Thought Machine, un innovateur FinTech et un partenaire que nous estimons stratégique pour la modernisation d'Intesa Sanpaolo. Leur technologie basée sur le cloud est fondamentale pour notre transformation de la banque historique à celle du challenger numérique, grâce à l'amélioration de notre core banking et en pose les bases de notre nouvelle banque numérique, Isybank ».

Paul Taylor, fondateur et CEO of Thought Machine, a déclaré : « Cette nouvelle levée de fonds à laquelle participent Temasek, Morgan Stanley et Intesa Sanpaolo est notre déclaration d'intention : nous avons pour ambition de devenir le leader dans le domaine du core banking, et les plus grandes et les plus prospères banques du monde déploient notre technologie. Nous utiliserons ce nouveau capital pour accélérer nos plans d'expansion, servir davantage de clients dans le monde et continuellement améliorer les capacités de notre plateforme de core banking et de nos autres produits ».

À propos de Thought Machine

Thought Machine a développé la couche fondamentale du système bancaire moderne . Son système de core banking cloud natif , Vault Core, est reconnu et utilisé par les principales banques et institutions financières du monde entier, notamment Intesa Sanpaolo, Lloyds Banking Group, Standard Chartered, ING, Atom bank, Curve et bien d'autres.

Vault Core a été développé depuis le départ en tant que plateforme entièrement cloud native qui donne aux banques un contrôle total pour configurer les produits demandés afin de prospérer dans un monde en constante évolution.

Thought Machine est actuellement composée d'une équipe de plus de 500 personnes réparties dans des bureaux à Londres, New York, Singapour, Sydney et Melbourne, et a levé plus de 500 millions de dollars de fonds.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site thoughtmachine.net

À propos de Temasek

Temasek est une société d'investissement mondiale dont la valeur nette s'élevait à 381 milliards de dollars singapouriens (283 milliards de dollars américains) au 31 mars 2021. Son siège social se trouve à Singapour et elle possède 13 bureaux répartis dans 9 pays.

La Charte de Temasek définit les trois rôles impartis à Temasek, à savoir Investisseur, Institution et Intendant , qui définissent sa philosophie visant à bien faire, faire juste et faire le bien. En tant que fournisseur de capital, Tamasek cherche à apporter des solutions aux principaux défis mondiaux.

La durabilité étant au coeur même de toutes les activités de Temasek, la société recherche activement des solutions durables pour répondre aux défis actuels et futurs, tout en saisissant les opportunités d'investissement qui déboucheront sur un avenir durable pour tous.

Pour de plus amples informations sur Temasek, rendez-vous sur le site www.temasek.com.sg.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE : MS) est le leader de services financiers qui fournit des services de banque d'investissement, de titrisation, de gestion de patrimoine et de gestion des investissements. Avec des bureaux répartis dans plus de 41 pays, les employés de la société sont au service des clients dans le monde entier, notamment auprès des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour de plus amples informations sur Morgan Stanley, rendez-vous sur le site www.morganstanley.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2022 à 04:05 et diffusé par :