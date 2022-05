La YPO désigne Dharsono Hartono comme gagnant du Global Impact Award 2022





NEW YORK,, 18 mai 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, YPO, la communauté mondiale de leadership regroupant plus de 30 000 chefs d'entreprise dans 142 pays, a annoncé que Dharsono Hartono, PDG de PT Rimba Makmur Utama (RMU), est le gagnant du prix Global Impact Award 2022 de l'organisation. PT Rimba Makmur Utama gère le projet Katingan Mentaya, qui vise à réduire la déforestation et à soutenir les objectifs de développement durable en Indonésie.

Le prix YPO Global Impact Award est la plus haute distinction décernée par la YPO à ses membres. Il reconnaît leur impact en dehors de la YPO et célèbre l'impact des PDG qui est à la fois durable et évolutif.

« Dharsono et ses efforts en Indonésie sont une source d'inspiration pour nous tous au sein de la communauté YPO », a déclaré Xavier Mufraggi, PDG de la YPO. « Il ne génère pas seulement un impact impressionnant sur l'environnement, il trouve également des solutions à long terme pour les communautés locales et construit une nouvelle génération de leaders et d'entrepreneurs ».

À la tête de PT Rimba Makmur Utama, M. Dharsono et son équipe contribuent à la mise en oeuvre d'un modèle d'utilisation durable des terres en réduisant la déforestation et la dégradation, en favorisant la conservation, en améliorant l'intégrité écologique et en soutenant la croissance économique en Indonésie. Grâce au projet Katingan Mentaya, l'entreprise protège et restaure de vastes zones de tourbières.

Le projet Katingan Mentaya vise à protéger 157 875 hectares (390 117 acres) de forêt dans la région centrale de Kalimantan en Indonésie, à la limite sud de Bornéo, généralement utilisée pour l'exploitation forestière. Le projet a généré en moyenne 8 millions de crédits certifiés triple or par an, soit l'équivalent du retrait de deux millions de voitures de la circulation.

En outre, Dharsono et le projet se sont associés à 35 communautés villageoises locales et ont fourni des alternatives de revenus durables ainsi que 1 000 prêts de microfinance pour des petites entreprises.

Dharsono a déclaré : « C'est un honneur pour moi de recevoir le Global Impact Award 2022. Mon partenaire, Rezal Kusumaatmadja, et moi-même avons fondé RMU il y a 15 ans avec la vision d'une économie mondiale qui place la Terre et les gens au premier plan. Le projet Katingan Mentaya est aujourd'hui la preuve qu'une entreprise de solutions basées sur la nature peut lutter contre le changement climatique par des actions concrètes ayant un impact positif sur les écosystèmes du climat, de la communauté et de la biodiversité. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais ce prix est un puissant moteur pour nous permettre de réaliser notre mission ».

M. Dharsono a été sélectionné parmi des candidats représentant les régions de la YPO à travers le monde.

À propos de la YPO :

La YPO est la communauté mondiale de leaders regroupant plus de 30 000 chefs d'entreprise dans 142 pays qui sont liés par la conviction commune que le monde a besoin de meilleurs dirigeants. Chacun de nos membres a connu un succès significatif en matière de leadership à un jeune âge. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de 9 billions de dollars. Les membres de la YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement au travers de l'apprentissage entre pairs et d'expériences exceptionnelles, au sein d'une communauté inclusive fondée sur le partage et la confiance. Veuillez consulter ypo.org pour en savoir plus.

