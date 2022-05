Spot by NetApp met une solution de bureau en tant que service cloud, à la disposition des fournisseurs de services, des entreprises, et des effectifs décentralisés d'aujourd'hui





NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels, centrée sur les données et basée dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de Spot PC, une solution de bureau en tant que service (Desktop-as-a-Service, DaaS) de cloud, géré, offrant sécurité, automatisation, observabilité et optimisation ; et conçue pour le cloud public tout en répondant aux besoins actuels des environnements de travail à distance, et décentralisés.

Disponible dès aujourd'hui, Spot PC propose aux Fournisseurs de services gérés (FSG) et à leurs clients une solution de bureau cloud, optimisée assurant la sécurité, la confidentialité et l'efficacité des infrastructures, le tout avec une tarification prévisible afin de réduire les charges globales de support et permettre aux employés existants de fournir et prendre en charge un nombre très supérieur de postes de travail, pour une meilleure rentabilité.

Compte tenu de l'accélération rapide des environnements de travail, hybrides, les organisations ont été contraintes de faire évoluer leur infrastructure informatique pour soutenir les environnements de travail à distance, en établissant des équipes décentralisées, et en créant des bureaux hybrides, tout en gérant les problématiques de chaîne d'approvisionnement et les menaces de cybersécurité.

Or, la plupart des solutions disponibles destinées à gérer des postes de travail à distance, et basées sur des infrastructures de bureau virtuel (IBV) traditionnelles, n'ont jamais été conçues pour le cloud public, et nécessitent par conséquent des efforts considérables en matière d'administration, de gestion et de dépannage. Les offres actuelles de bureau à distance s'accompagnent ainsi d'importantes charges d'exploitation ; elles peuvent se révéler chronophages et complexes à configurer, à intégrer et à gérer, et sont particulièrement coûteuses en termes de déploiement et d'exploitation.

« Dans le contexte actuel, les fournisseurs de services et les entreprises ont besoin de solutions et d'outils, adaptés, qui sont conçus pour le cloud, afin d'offrir une efficacité optimale de leurs ressources », a déclaré Anthony Lye, vice-président exécutif des Services de cloud public, chez NetApp. « Grâce à Spot PC, nous offrons aux FSG et aux entreprises la possibilité de proposer sur le marché des solutions de bureau cloud, différenciées et rentables, afin de répondre à la demande croissante de leurs clients, et leur permettre d'assurer des expériences de travail à distance, à la fois flexibles, sécurisées et adaptées aux besoins, pour une multitude d'utilisateurs répartis dans de multiples sites et régions. »

Autant de défis auxquels répond Spot PC en proposant une solution en tant que service, globale, qui permet aux FSG et aux entreprises, de fournir des postes de travail cloud, sécurisés, fiables et entièrement optimisés pour couvrir de multiples besoins.

Spot PC fournit aux FSG et aux entreprises les possibilités suivantes :

Fournir des postes de travail cloud, de manière rapide, flexible et agile, dans de nombreux sites et régions, permettant de prendre en charge un large éventail de tâches pour les utilisateurs de connaissances et les utilisateurs informatiques techniques

Veiller à ce que les environnements de bureau cloud répondent aux exigences en matière de sécurité, de disponibilité et de performance, sans surcharger le personnel informatique

Fournir une structure de coûts prévisible, en utilisant l'optimisation automatisée par l'IA et l'apprentissage automatique, en instance de brevet

« Nous sommes enchantés par Spot PC et par les avantages et l'automatisation que procure la solution à nos clients et à notre entreprise », a confié Derek Anderson, président de Biztek Solutions. « Nous considérons Spot PC comme la solution à adopter pour gérer des postes de travail hébergés dans le cloud, et sécurisés, qui permettront aux entreprises d'adopter des environnements de travail à distance et hybrides, aptes à évoluer facilement avec leur activité. »

« Le fait de travailler avec NetApp signifie que Cloud PC en tant que service est devenu une perspective attrayante pour nos clients souhaitant profiter de Spot PC, à laquelle s'ajoute un support complet pour le bureau virtuel et la suite bureautique que nos clients utilisent », a commenté Peter Beglan, PDG de Cloud PC Ltd & HyCloud Ltd. « Nous sommes tellement convaincus que cette solution combinée de bureau virtuel sera accueillie avec enthousiasme au Royaume-Uni, que nous avons d'ores et déjà pour projet de proposer Cloud PC en tant que service sur le marché européen. »

Spot PC est disponible dès aujourd'hui, directement depuis NetApp pour les entreprises et les fournisseurs de services, dans le cadre d'une structure tarifaire fixe par utilisateur et par mois.

