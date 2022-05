AVIS DE CONVOCATION - Mortalité hivernale des colonies d'abeilles : des pertes d'une ampleur historique





LONGUEUIL, QC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les pertes rapportées ce printemps au sein des colonies d'abeilles sont d'une ampleur historique, ce qui met à risque non seulement la filière apicole, mais aussi d'autres secteurs de production qui s'appuient sur la pollinisation pour réussir leur saison.

À l'occasion d'une conférence de presse, Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) feront le point sur la situation et identifieront des solutions pour assurer la survie à court terme et la pérennité à moyen et long terme du secteur apicole québécois.

Quoi : Conférence de presse sur la mortalité exceptionnellement élevée des colonies d'abeilles



Quand : Mercredi 18 mai, 9 h



Qui : Raphaël Vacher, président des AADQ

Martin Caron, président général de l'UPA

Christian Dessureault, Syndicat des producteurs de bleuets du Québec Où : Les médias peuvent participer :

sur place, à la Maison de l'UPA, 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil

à l'extérieur ou

à l'intérieur en cas de pluie

L'événement sera également diffusé sur la page Facebook de l'UPA (https://www.facebook.com/pageUPA)





