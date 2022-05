Bibliothèque et Archives Canada aide des collectivités en Ontario à préserver leur patrimoine documentaire





GATINEAU, QC, le 17 mai 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) financera les projets de onze organismes locaux de l'Ontario, soumis dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD).

Depuis 2015, BAC verse 1,5 million de dollars annuellement pour appuyer des projets visant à faire connaître les organismes locaux du patrimoine, à préserver leurs collections ou à les rendre plus accessibles. Cette année, 38 projets (dont 30 nouveaux) menés par des centres d'archives, des bibliothèques et des établissements du patrimoine documentaire de partout au Canada seront financés par BAC.

Voici les projets financés par le PCPD en Ontario en 2022-2023 :

Collection sur le magasin Marsh et documents personnels de la Société des amis (quakers) : Projet de numérisation (Middlesex Centre Archives), Delaware , 28 500 $

, 28 500 $ Projet sur la collection d'archives de Gananoque , phase 2 (Historic 1000 Islands Village Foundation), Gananoque , 44 394 $

, phase 2 (Historic 1000 Islands Village Foundation), , 44 394 $ Préserver l'histoire orale de la Manito Aki Inakonigaawin (Grand Council Treaty #3 Representative Services), Kenora , 20 409 $

, 20 409 $ Transcription et traduction : préservation et transmission des histoires des survivants canadiens du génocide arménien (Zoryan Institute), North York , 38 437 $

, 38 437 $ Constitution d'un dépôt numérique pour faciliter l'accès aux documents d'Inuit Tapiriit Kanatami (Inuit Tapiriit Kanatami), Ottawa , 31 733 $

, 31 733 $ Préserver l'héritage de l'Exposition nationale canadienne : numérisation des photographies de la collection du studio Alexandra, 1977-1979 (Canadian National Exhibition Foundation), Toronto , 39 295 $

, 39 295 $ Numérisation du patrimoine artistique inuit (Inuit Art Foundation), Toronto , 50 000 $

, 50 000 $ Améliorer la gestion archivistique des journaux et des bulletins dans les archives de la Société d'histoire multiculturelle de l' Ontario pour en faciliter l'accès (Multicultural History Society of Ontario ), Toronto ,50 000 $

pour en faciliter l'accès (Multicultural History Society of ), ,50 000 $ Atténuer les risques : préservation des bandes magnétiques des Archives juives de l' Ontario (Ontario Jewish Archives, Blankenstein Family Heritage Centre), Toronto , 42 621 $

(Ontario Jewish Archives, Blankenstein Family Heritage Centre), , 42 621 $ Projet de traitement d'ArQuives, partie 5 (The ArQuive: Canada's Queer Archives (anciennement les Canadian Lesbian and Gay Archives)), Toronto , 48 089 $

Queer Archives (anciennement les Canadian Lesbian and Gay Archives)), , 48 089 $ Conservation des registres paroissiaux dans les archives du diocèse anglican de Toronto (The Incorporated Synod of the Diocese of Toronto ) Toronto , 20 310 $

Faits en bref

Le PCPD a été mis sur pied en 2015 afin d'offrir une aide financière pour appuyer des activités qui rehaussent la visibilité du matériel conservé par les établissements locaux du patrimoine documentaire du Canada

et en favorisent l'accès. Il permet également à ces établissements d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Au terme d'un processus de sélection, le PCPD permet de verser des contributions aux demandeurs admissibles du pour soutenir une variété de projets grâce auxquels les citoyens auront accès aux documents sur l'histoire de notre pays et pourront les utiliser comme jamais auparavant. Les organisations sans but lucratif suivantes, qu'elles soient constituées en société ou non, peuvent soumettre une demande de financement au titre du PCPD : les archives, les bibliothèques financées par des fonds privés, les sociétés d'histoire, les organisations ou sociétés généalogiques, les associations professionnelles d'archives et de bibliothèques et les musées ayant un service d'archives.

Les demandes reçues par BAC sont examinées par un comité consultatif externe.

En incluant les sommes promises cette année, depuis la mise sur pied du PCPD en 2015, les investissements réalisés par BAC afin de soutenir les collectivités du patrimoine documentaire s'élèvent à 12 millions de dollars.

Le lancement du prochain cycle de financement aura lieu à l'automne 2022.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise de nos fils RSS, de nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et Flickr, de notre blogue et de nos balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

Citations

« Félicitations à tous les organismes qui bénéficieront du financement du PCPD cette année. BAC est fier de vous appuyer! En cette année qui marque le 150e anniversaire des Archives nationales du Canada, nous reconnaissons plus que jamais l'importance de votre travail pour préserver le patrimoine documentaire de vos communautés, à l'échelle du pays. Nos efforts collectifs sont cruciaux pour que les Canadiens d'aujourd'hui et de demain aient accès à des ressources documentaires qui représentent l'ensemble des réalités du Canada. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« En soutenant ce projet, BAC nous a permis de rendre disponibles une foule d'entrevues, histoires de vie, chansons, contes, dialogues, mémoires et discussions publiques de divers organismes et personnes francophones (en situation minoritaire au Manitoba) et métis. Ces enregistrements, maintenant accessibles à tout le monde, inspireront sûrement des études savantes, des projets culturels et des oeuvres d'art. »

- Janet La France, directrice générale, Société historique de Saint-Boniface

« Le financement reçu du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire cette année a permis à la Fondation canadienne de la photographie du patrimoine de numériser plus de 4 300 photographies de ses archives. Ces images peuvent maintenant être consultées gratuitement par le public sur notre site Web, et elles seront correctement préservées pour les générations futures. »

- Nicole Plaskett, directrice générale, Fondation canadienne de la photographie du patrimoine

Note : Pour obtenir les coordonnées des bénéficiaires du PCPD de 2022-2023, veuillez communiquer avec BAC.

