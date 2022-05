Le gouvernement du Canada finance plus de 3?000 projets visant à soutenir les aînés dans leur collectivité partout au Canada





WINNIPEG, MB, le 16 mai 2022 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris des aînés, en leur offrant du soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. À mesure que la pandémie s'atténuera au Canada, le gouvernement continuera de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et leur donnent l'occasion de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un investissement de 61,34 millions de dollars afin de financer plus de 3?000 projets communautaires pour les aînés, à l'échelle du pays. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Dans le budget de 2022, le gouvernement proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour étendre le PNHA afin de financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

La ministre Khera en a fait l'annonce alors qu'elle visitait le Centre on Aging de l'Université du Manitoba. Ce projet vise à mettre sur pied un programme avec d'autres organismes communautaires pour réduire l'âgisme dans le but de favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Dans le cadre de l'appel de propositions 2021-22 du PNHA pour des projets communautaires, les organismes ont été invités à demander un financement pour soutenir les priorités nationales suivantes, qui reflètent les enjeux et les priorités des aînés pendant la relance post-pandémie :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance des aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

aider les aînés à vieillir chez eux.

Suivant un processus de demande simplifié, les organismes ont soumis des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« Chaque année, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés améliore nettement la vie des aînés partout au Canada. Je suis ravie que nous financions des milliers de projets qui amélioreront la qualité de vie des aînés dans tout le pays. Ces projets aideront les aînés à lutter contre l'isolement social et contre la fraude, et à vieillir en santé dans un environnement inclusif et accessible. En soutenant ces projets communautaires, nous prenons des mesures pour renforcer l'autonomie et la présence des aînés dans leur collectivité. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Les aînés sont les piliers de nos collectivités et nous devons nous assurer qu'ils ont les moyens d'y participer pleinement et activement. Des milliers de projets menés partout au pays aideront les aînés à demeurer actifs et à nouer des liens sociaux grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Notre gouvernement continuera d'être là pour les aînés d'un océan à l'autre et de veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien qu'ils méritent. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Darren Fisher

« L'Organisation mondiale de la santé décrit l'âgisme comme les opinions et les sentiments que nous avons et les actions que nous posons par rapport aux autres ou à nous-mêmes en fonction de l'âge. L'âgisme envers soi-même découle de l'intériorisation de l'âgisme sociétal. Le Centre on Aging est heureux de pouvoir collaborer avec des organismes communautaires afin d'utiliser les nouveaux fonds reçus pour élaborer des programmes visant à réduire l'âgisme intériorisé chez les personnes âgées et à leur permettre de maximiser leur potentiel et d'améliorer leur vie. »

- La directrice du Centre on Aging, Michelle M. Porter

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada . D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

. D'ici 2030, le devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de financer des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 33?500 projets dans des centaines de collectivités de l'ensemble du Canada , grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

, grâce à un investissement du gouvernement du totalisant plus de 720 millions de dollars. Les fonds du PNHA financent des activités qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, soutenir la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à demander un financement pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions du PNHA. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite d'un appel de propositions qui a été lancé le 23 novembre 2021 et a pris fin le 21 décembre 2021.

a pris fin le 21 décembre 2021. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25?000 $ en subventions.

