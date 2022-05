BigBlue Energy lance une nouvelle source d'alimentation d'urgence





SHENZHEN, Chine, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- BigBlue Energy Inc a récemment atteint son objectif de financement participatif pour sa nouvelle campagne Kickstarter : Source d'alimentation d'urgence tout-en-un BigBlue Cellpowa2500 . Leur dernière campagne offre des améliorations spéciales qui incluent la possibilité de mettre à niveau les 3 ports DC7909 de Cellpowa2500 vers 1 port d'entrée solaire XT60. Ces unités se rechargent jusqu'à 80 % en seulement 1,5 heure et disposent de composants tels qu'un port de charge de voiture, un positionnement GPS, une technologie de charge solaire, des sorties USB-C et plus encore. Avec le Cellpowa2500, BigBlue répond à tous vos besoins en énergie portable.

Cette alimentation sans coupure 24 h/24 et 7 j/7 dispose d'une entrée solaire maximale de 1 200 W et contient des plages de sortie de 2 500 W à 5 000 W. Même avec la grande échelle de puissance de sortie, le Cellpowa2500 est en réalité la plus petite centrale électrique LiFePO4 de 1 800 Wh utilisée pour les pannes de courant et les aventures en plein air. En raison de sa petite taille, cette source d'alimentation extra compacte et super portative peut facilement se déplacer ou se glisser dans l'espace dont vous avez besoin, les dimensions totalisant seulement 384*274*325 mm (15,12*10,79*12,8 po) et pesant un peu plus de 25 kg (55 lb).

La campagne Kickstarter offre plusieurs niveaux différents auxquels les clients peuvent s'engager. Le Cellpowa2500 est vendu sur Kickstarter à 1299,99 $, soit 0,7 $/Wh, et comprend des câbles de charge et un sac d'accessoires. Pour les clients intéressés par l'option de recharge solaire, plusieurs niveaux sont disponibles : pour 649 $ et plus, les bailleurs de fonds de la campagne peuvent acheter des panneaux Solarpowa400 supplémentaires, ce qui leur permet toujours d'économiser jusqu'à 42 % sur le prix de détail. Le dernier niveau comprend les articles susmentionnés ainsi que l'ajout de 3 panneaux Solarpowa400 pour 2999,99 $, soit 45 % de réduction sur leur prix de détail normal. De nombreuses options ne sont offertes que jusqu'à la fin de la tarification spéciale de Kickstarter, alors n'attendez pas pour consulter la campagne Kickstarter . La campagne Kickstarter est entièrement financée et continuera d'être accessible en ligne jusqu'au 19 mai 2022.

Chaque achat comprend une garantie de 24 mois, un service après-vente à vie et une livraison en entrepôt local.

BigBlue Energy Inc, dont le siège social est situé à Spokane, dans l'État de Washington, fabrique professionnellement des générateurs solaires portables avec plus de 1 000 employés. BigBlue reste le leader dans le domaine des solutions de centrales électriques portables, ainsi que dans la fabrication, le développement et la vente de systèmes portables de stockage d'énergie et de panneaux solaires LiFePO4, ainsi que les chargeurs solaires pliables. Apprenez-en plus sur BigBlue en consultant le site Web https://bigblue-tech.com .

