Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé ! La 21e édition du bal de La Fondation du Children a permis d'amasser 1 100 625$.





Plus de 500 Québécois ont assisté au Bal des tannants pour Le Children, afin de célébrer le petit côté tannant des enfants et recueillir des fonds pour aider à remettre les jeunes patients sur pied et leur redonner leur énergie débordante.

MONTRÉAL, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Après une pause de deux ans, chefs d'entreprises, leaders communautaires, grands philanthropes, ministres et autres généreux Montréalais ont assisté au Bal des tannants de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants au profit du Children le 12 mai dernier. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé, le 1 100 625 $ recueillis lors du bal de cette année aideront à financer les besoins les plus urgents au Children afin que ses jeunes patients malades puissent retrouver leur énergie et même leur petit côté tannant.

Les coprésidents d'honneur étaient M. Roberto Di Giorgio, président, ALRE Properties Inc., et la Dre Marie Di Maso, présidente, Fondation familiale DGDM ainsi que M. Louis Vachon, président et chef de la direction sortant, Banque Nationale, et associé, J.C. Flowers & Co., et Mme Chantal Carrier.

Le Bal annuel de La Fondation du Children est l'un des galas de bienfaisance les plus courus de Montréal. Pourquoi ? Parce que cet événement est des plus distrayants ! Les invités ont été charmés par le thème du bal qui célèbre nos précieux petits tannants. Alors que la tenue d'usage était le traditionnel tuxedo, les invités ont été encouragés à dévoiler leur petit côté tannant en portant des accessoires originaux. Armando Arruda et Baptiste Peupion de RE Le Traiteur et Fairmont Le Reine Elizabeth ont concocté un menu ludique et délicieux.

« Nous sommes heureux et fiers de soutenir Le Children, une institution montréalaise qui nous est chère et qui prend soin de certains des enfants les plus malades du Québec », ont déclaré M. Di Giorgio et la Dre Di Maso. « Nous voulons remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous et ont fait de cet événement un grand succès qui permettra aux jeunes patients de retrouver leur petit côté tannant. Longue vie aux tannants ! »

« Les leaders d'affaires et communautaires de Montréal se sont réunis pour une cause qui nous tient à coeur. C'est un honneur pour nous d'aider Le Children à Panser autrement et à poursuivre sa mission d'offrir les meilleurs soins possibles à tous les enfants et familles qui franchissent ses portes », ont déclaré M. Vachon et Mme Carrier.

Le très honorable Brian Mulroney et son épouse Mila, l'Honorable L.Yves Fortier et son épouse Carol, ainsi que Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation et Ministre responsable du développement économique régional du Québec, Lionel Carmant, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec et Isabelle Charest, Ministre déléguée à l'Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine du Québec ont assisté au bal, brillamment animé par Ben Mulroney.

Rires et larmes en soutien aux enfants malades

André-Philippe Gagnon, nouvel ambassadeur de La Fondation du Children et talentueux imitateur, a séduit les invités avec un spectacle privé mettant en vedette certaines de nos icônes bien-aimées. Le clou de la soirée a été le témoignage d'un parent reconnaissant, Stephen, qui a raconté la lutte de sa fille contre une forme très rare de cancer. Séanne n'avait que cinq ans lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du foie de stade 4, qui s'était propagé dans ses poumons. Hospitalisée pendant des mois durant la pandémie, elle a courageusement fait face à de la radiothérapie, une intervention chirurgicale pour enlever plus des deux tiers de son foie et des semaines de chimiothérapie. En voyant Séanne et son père monter sur scène, les invités ont applaudi chaleureusement, les larmes aux yeux. Il était évident pour tous que, grâce aux bons soins reçus au Children, Séanne a pu retrouver son énergie débordante et son côté parfois tannant.

Merci du fond du coeur !

La Fondation du Children remercie ALRE Properties Inc., la Fondation familiale DGDM, Le Groupe Maurice, la Fondation McCall MacBain, Banque Nationale et Pfizer pour leur soutien aux Prix d'excellence, une fière tradition annuelle qui reconnaît les contributions exceptionnelles du personnel hospitalier et des bénévoles pour aider les enfants malades et leur famille.

Plusieurs leaders de la communauté d'affaires, notamment Bell, Caisse de dépôt et placement du Québec, RBC Banque Royale, Gestion de Patrimoine RBC, Sun Life et Groupe Banque TD ont répondu à l'appel des coprésidents d'honneur et des membres du comité organisateur du gala en achetant une table Innovation.

« Au nom de La Fondation du Children, nos sincères remerciements vont à M. Di Giorgio et Dre Di Maso, ainsi qu'à M. Vachon et Mme Carrier pour leur engagement et leur incroyable générosité », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation du Children. « Je tiens également à souligner la contribution indispensable du comité organisateur, ainsi que de nos autres partenaires et bénévoles, qui ont travaillé à faire de cette soirée un succès retentissant. Enfin, je tiens à remercier nos invités qui ont adopté le thème des petits tannants et en ont fait le bal le plus mémorable de tous les temps. »

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants (La Fondation du Children) a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children). En plus d'être l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, Le Children soutient le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), lequel s'est classé parmi les trois meilleurs instituts de recherche au Canada, en 2022. La Fondation du Children a lancé une campagne majeure de 200 M$, le plus ambitieux objectif de financement pédiatrique de l'histoire du Québec. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants qui repousseront les limites de la pédiatrie à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, La Fondation a amassé plus de 580 M$, qui ont aidé les enfants malades de Montréal et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Communiqué envoyé le 13 mai 2022 à 15:03 et diffusé par :