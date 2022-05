Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 822 000 $ pour l'intégration au marché du travail des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean





DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, a profité de son passage à Dolbeau-Mistassini pour annoncer un investissement de 445?731 $ pour la réalisation de deux projets d'intégration au marché du travail des jeunes de la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine et d'autres secteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la région du Nord-du-Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, six projets issus de l'appel de projets seront mis en oeuvre, pour un montant total de 822?879 $.

Les deux projets, retenus dans le cadre d'un appel de projets visant les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF), sont les suivants :

Le projet TAPAJ -- MRC de Maria-Chapdelaine de l'organisme Toxic-Actions, qui offre des possibilités de travail à la journée à des jeunes en situation de précarité (106?047 $)?;

Le projet eSPACE 3F de l'organisme Le Tournant 3F, qui permettra à des jeunes du Saguenay, du Lac-Saint-Jean et du Nord-du-Québec de suivre une formation de testeur ou testeuse de jeux vidéo, à partir de l'un des trois centres eSPACE 3F situés à Dolbeau , à Chibougamau et à Saguenay (198?210 $ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et 141?474 $ pour le Nord-du-Québec, pour un total de 339?684 $).

Le Québec comptait, en 2018-2019, 200?800 jeunes NEEF âgés de 17 à 34 ans, soit 10,9 % de l'ensemble de la population de ce groupe d'âge. Bien que les jeunes NEEF se trouvent dans tout un éventail de situations (y compris les congés parentaux), une partie de cette clientèle a besoin de ressources spécifiques pour favoriser sa participation à la vie socioéconomique québécoise. L'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi est l'un des éléments clés des actions concrètes mises en place par le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre.

Citations

« L'intégration durable sur le marché du travail des personnes sans emploi est l'un des éléments clés des actions concrètes mises en place par le gouvernement pour contribuer à atténuer les effets de la pénurie de main-d'oeuvre. Ces deux projets originaux et stimulants offriront à des jeunes éloignés du marché du travail un accompagnement et une véritable intégration à l'emploi, d'une façon complémentaire à l'offre existante des services publics d'emploi. Ce genre d'approche favorise l'inclusion et offre des chemins adaptés à ceux et celles qui en ont besoin, pour le plus grand bénéfice de tout le Québec. Je souligne d'ailleurs l'excellente collaboration entre les équipes du Ministère et les promoteurs des projets retenus dans la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a soumis d'excellents projets destinés aux jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation, comme le démontrent bien les deux projets annoncés ce matin. Je félicite les promoteurs de ces projets et ceux des quatre autres projets retenus ailleurs dans la région. Les jeunes concernés y trouveront un soutien important pour favoriser leur intégration à la vie socioéconomique de leurs communautés. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Toxic-Actions et Le Tournant 3F sont deux organisations qui se démarquent dans notre milieu par leur proactivité et qui ont su faire leurs preuves en matière d'intégration sociale et professionnelle des jeunes. Je suis heureuse que notre gouvernement les soutienne dans le cadre de cet appel de projets afin de propulser davantage le rayonnement de leurs actions et de leur permettre d'agir plus directement auprès des jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Ces projets représentent des pistes de solution innovantes à la pénurie de main-d'oeuvre. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants

Les projets annoncés font partie des 68 projets retenus à la suite de l'appel de projets destinés à aider les jeunes NEEF dans leurs démarches d'intégration au marché du travail lancé en octobre 2021. L'ensemble des projets retenus dans toutes les régions du Québec représente un investissement d'environ 10,9 millions de dollars.

L'aide financière annoncée répond à plusieurs objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, notamment celui d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi et de développer des approches innovantes.

On peut trouver plus d'information à propos des initiatives destinées aux jeunes NEEF sur la page de l'appel de projets pour les jeunes NEEF.

