Les nouvelles poudres fines en plastique d'ingénierie de Polyplastics sont compatibles avec une large gamme de méthodes de traitement

TOKYO, 13 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Polyplastics a présenté une nouvelle série de poudres fines en plastique d'ingénierie compatibles avec une large gamme de méthodes de fabrication. La société a élargi sa gamme avec les poudres DURASTtm qui, au-delà du moulage par injection et de l'extrusion traditionnels, sont destinées à la production en faible volume de pièces complexes utilisant la formation par frittage, le moulage par compression et l'impression 3D.

Les poudres en polyacétal (POM), en sulfure de polyphénylène (PPS), en polybutylène téréphtalate (PBT) et en polymère cristallin liquide (LCP) DURASTtm ont une forme sphérique unique et sont contrôlées pour une distribution granulométrique fine et étroite (10-200 micromètres). Les plastiques d'ingénierie sous forme de poudre permettent l'utilisation de méthodes de fabrication qui étaient auparavant impossibles avec les formes de granulés, ce qui permet de transmettre la force des plastiques d'ingénierie ainsi que des attributs de performance supplémentaires. Polyplastics a développé ces poudres fines après des recherches approfondies et des tests sur les méthodes de fabrication de poudre.

Polyplastics a réussi à créer la poudre POM avec une température de transition vitreuse basse. De plus, la poudre DURASTtm POM modifiée, présentant une cristallisation lente, est utile pour l'impression 3D. Elle offre également une faible déformation dans les modèles SLS et une fluidité supérieure de la poudre. Elle peut ainsi atteindre une densité de modèle supérieure à 95 %.

La poudre DURASTtm PPS peut être utilisée pour mouler des structures poreuses en utilisant la formation par frittage. Il s'agit d'un PPS linéaire avec une forte ténacité et résistance à la chaleur, ainsi qu'une forte résistance aux produits chimiques et aux radiations. Comme elle contient peu d'impuretés ioniques, la poudre DURASTtm PPS résiste également à des exigences électriques rigoureuses.

La poudre DURASTtm LCP offre une absorption vibratoire supérieure avec une résistance à la chaleur et une élasticité élevées dans les modificateurs de constante diélectrique. Elle présente également une faible absorption d'eau et des propriétés électriques stables à haute fréquence. Les poudres DURASTtm LCP sont disponibles en poudres sphériques et sans forme.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans la mise au point et la production de thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits de la société comprend les POM, PBT, PPS, LCP, COC-PET et LFT (thermoplastique renforcé de fibres longues). La société détient la plus grande part de marché mondiale de POM, LCP et COC. Avec plus de 50 ans d'expérience, la société s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources en matière de R&D, de production et de vente, capable de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante évolution.

*DURASTtm est une marque de commerce appartenant à Polyplastics Co., Ltd.

