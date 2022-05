Le Yokohama Convention & Visitors Bureau réaffirme son engagement envers le développement durable





Dans le cadre de la décision de Yokohama de prendre la tête en termes de développement urbain durable, le Yokohama Convention & Visitors Bureau (YCVB) a réaffirmé les idéaux et les engagements de la ville en matière de développement durable en créant de nouveaux programmes pour les organisateurs de congrès et ceux qui y participent.

Ces programmes du YCVB sont conçus pour que la durabilité passe du concept dans l'idéal à l'application dans la pratique.

Maintenir la tradition

Le premier de nombreux projets porte sur la création de salons de thé traditionnels japonais en bois, qui sont portables et peuvent être facilement érigés dans différents environnements de conférence ou d'événement. Les salons de thé ont été construits à l'aide de la méthode miyadaiku, une forme de menuiserie traditionnelle que l'on retrouve dans tout le Japon dans les sanctuaires, les temples et les salons de thé historiques. Ce projet rappelle que les structures fabriquées à partir de matériaux renouvelables peuvent soutenir à la fois l'artisanat et son esthétique pour les générations futures.

Les salons de thé préfabriqués perpétuent un artisanat vieux de 1 400 ans, qui est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2020.

Yokohama: Blue, Green, and Much More in Between (Yokohama : bleue, verte et tant de nuances entre les deux)

Yokohama aspire à incarner la durabilité, avec ses nombreuses attractions naturelles, ses grands espaces verts, ses nombreux espaces publics, et les eaux bleues de son port historique. Les nouveaux programmes du YCVB reflètent Yokohama et sa culture, créant une synergie entre la ville, les planificateurs de congrès et leurs participants.

Un court métrage révèle l'importance continue de la durabilité pour Yokohama, ville construite en harmonie avec l'environnement naturel, pour aujourd'hui et pour demain.

À propos du Yokohama Convention & Visitors Bureau :

Le rôle du Yokohama Convention & Visitors Bureau (YCVB) est d'exploiter la richesse des ressources à la disposition de la ville de Yokohama et de la préfecture de Kanagawa, ainsi que de promouvoir la région en tant que destination idéale pour les touristes et les congrès internationaux. Ainsi, le YCVB entend redynamiser la ville de Yokohama et ses régions environnantes, tout en promouvant sa mondialisation.

