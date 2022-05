PAPER EXCELLENCE ANNONCE LA VENTE DE L'USINE DE DOMTAR DE KAMLOOPS





Le groupe Paper Excellence, une société diversifiée mondiale oeuvrant dans la fabrication de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Domtar Inc, a conclu une entente avec une filiale de Papiers de spécialité Kruger Holding s.e.c. afin de vendre son usine de pâte à papier de Kamloops pour un montant non divulgué.

Lorsque le groupe Paper Excellence a acquis Domtar le 30 novembre 2021 et a conclu un accord consensuel avec le Commissaire de la concurrence du Canada, il a accepté de vendre l'usine de pâte à papier de Domtar à Kamloops, en Colombie-Britannique, afin de répondre aux préoccupations du Commissaire concernant les répercussions de la Fusion sur l'achat de fibres ligneuses de la région de Thompson/Okanagan, en Colombie-Britannique. Une fois approuvée par le Commissaire, cette transaction satisfera aux exigences de l'accord consensuel.

La transaction devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre de cette année.

Conseillers

BMO Marchés des capitaux a agi en tant que conseiller financier exclusif de Domtar, McMillan LLP a agi en qualité de conseiller juridique du groupe Paper Excellence, et KPMG a agi en tant que conseiller fiscal de Domtar.

Banque Scotia a agi en tant que conseiller financier exclusif de Kruger, et McCarthy Tétrault LLP a agi en qualité de conseiller juridique.

À propos du groupe Paper Excellence

Le groupe Paper Excellence, dont le siège social est situé en Californie du Sud, est une société privée diversifiée oeuvrant dans la fabrication de pâte et de papiers de spécialité, d'impression, d'écriture et d'emballage. Avec des effectifs de plus de 10 000 personnes, la société produit plus de 7 millions de tonnes par an, dans ses quelque 40 établissements répartis sur les Amériques et en Europe. Par l'intermédiaire de ses différentes unités commerciales, le groupe Paper Excellence tire parti de son excellence opérationnelle et de ses produits durables, rentables et de qualité élevée pour fournir de la pâte et du papier de grande qualité à ses clients du monde entier. Pour de plus amples renseignements sur Paper Excellence, veuillez visiter le www.paperexcellence.com. Pour en apprendre davantage sur Domtar, visitez le www.domtar.com.

