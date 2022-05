Square lance Square Register et Square pour détaillants : deux solutions puissantes pour aider les vendeurs à optimiser leur activité





Square annonce aujourd'hui le lancement de Square Register, un dispositif de point de vente (PDV) de comptoir entièrement intégré, conçu pour donner aux entreprises françaises la polyvalence dont elles ont besoin pour gérer leurs opérations. Square lance également Square pour détaillants, une solution de point de vente spécialement conçue pour aider les commerçants à gérer tous les aspects de leur activité.

Square Register est conçu pour les entreprises qui recherchent une solution de point de vente de comptoir polyvalente adaptée à l'évolution de leurs besoins. Il réunit dans un équipement moderne un logiciel de point de vente intégré qui inclut la gestion des livraisons et des commandes en ligne, et la technologie de paiement sécurisé de Square. La solution comprend un écran détachable orienté vers le client avec un terminal de paiement par carte intégré. Un câble de 1 mètre est également disponible afin de donner aux vendeurs encore plus de liberté lors de l'installation dans leur boutique.

Terry Therol est le propriétaire du restaurant thaïlandais sur place et à emporter Mr Wok à Vernouillet. Il dirige aussi Burger Braise et Pizza Délice dans la même ville. L'équipe de Mr Wok utilise Square Pour restaurants depuis quatre mois maintenant et, plus récemment, ils ont testé le nouveau Square Register : « L'utilisation de Square Register dans notre restaurant a été un succès retentissant. Nos clients apprécient vraiment la transparence que leur offre l'écran côté client. Ils y voient exactement ce qu'ils paient. Le design de l'appareil est très élégant et il s'intègre parfaitement, si bien que même nos clients l'ont commenté. Nous sommes très satisfaits du nouveau Square Register. »

Square Register crée un nouveau standard de qualité pour les vendeurs et répond parfaitement à leurs attentes en matière de matériel de point de vente. Tout est fourni dans la boîte, les vendeurs peuvent démarrer rapidement et facilement. Square Register offre aux vendeurs le choix entre Ethernet, Wifi et un hub USB à cinq ports pour intégrer des périphériques tels que des imprimantes de reçus et des scanners de codes-barres. Le logiciel Solution PDV Square est gratuit*, préinstallé, et permet aux vendeurs de gérer tous les aspects de leur activité à partir d'un seul endroit. Pour les vendeurs qui ont besoin de gérer les paiements en boutique et en ligne, Square Register s'intègre à Vente en ligne Square, le produit d'e-commerce de Square. Il est également compatible avec d'autres solutions tierces.

« Square est arrivé sur le marché français en septembre dernier, et nous sommes ravis d'y apporter désormais notre nouveau Square Register. Les commerçants nous ont demandé une solution pour gérer leurs activités, et c'est ce que nous leur proposons via un matériel au design élégant et polyvalent, un logiciel puissant et une expérience de paiement robuste », déclare Mike MacLennan, directeur général matériel chez Square. « Notre nouveau Square Register donne à nos vendeurs un contrôle total et l'écran orienté client offre transparence et visibilité du processus de paiement. Et, avec Square pour détaillants, désormais disponible en France, les entreprises ont tous les outils à leur disposition pour avoir un aperçu en direct de leurs performances. »

En effet, Square pour détaillants débarque aussi en France et permet aux commerçants de gérer leur activité via un outil unique et complet. Avec Square pour détaillants, ils peuvent gérer simplement et efficacement leur vitrine, leur back-office et leur boutique en ligne à partir d'un seul et même endroit. Les vendeurs peuvent également garder une longueur d'avance et synchroniser leurs articles, leurs stocks, leurs prix et leurs données instantanément, sur les canaux en ligne et hors ligne. Square pour détaillants rend la gestion d'entreprise rapide et intuitive, avec une suite complète d'outils comprenant la gestion des stocks et des fournisseurs, les rapports sur les marges, etc. Il est compatible avec le nouveau Square Register, ainsi qu'avec Square Stand et Square Reader.

Jessica LENGELÉE, propriétaire de Pixie Cuir, a testé Square pour détaillants. En tant que détaillant spécialisé disposant d'un stock important, la nouvelle solution lui a été très utile pour gérer son activité : « Chez Pixie Cuir, nous gérons un grand nombre de produits et nous devions nous assurer de pouvoir rester au courant de nos commandes en ligne et de nos achats en boutique. Square pour détaillants a été un outil extrêmement utile, me fournissant toutes les données et informations dont j'ai besoin en un seul endroit. Mon entreprise est maintenant prête à prospérer ! »

Square Register est lancé en France avec une réduction de 50 % pour une durée limitée, à 299 ? au lieu de 599 ? HT** pour les nouveaux vendeurs. Tous les vendeurs bénéficient d'une garantie d'un an et d'une assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7, ainsi que d'une tarification simple, sans engagement à long terme. Ils profitent aussi de transferts aussitôt que le jour ouvrable suivant. Square Register gère également les logiciels de point de vente dédiés de Square, notamment Square pour restaurants.

Square pour détaillants sera disponible en version gratuite et en version payante, Square pour détaillants Plus, pour 69 ? HT par point de vente et par mois.

*Frais de transaction de 1,65% par carte et par paiement sans contact

**Avec le code BIENVENUE - limité à une remise sur le matériel par vendeur. Toutes les informations sont disponibles sur : squareup.com/fr/fr/hardware/register

