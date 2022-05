Nouveau sondage sur la pratique régulière d'activités physiques en entreprise - Plus de la moitié des employeurs jugent important de mettre en place des mesures favorables





MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la pénurie de main-d'oeuvre était une problématique peu préoccupante en 2020, le manque de personnel est désormais une source d'inquiétude majeure pour plusieurs PME à travers le Québec. C'est entre autres ce que révèle un nouveau sondage mené par Léger et commandé par ACTIZ, une initiative du ministère de l'Éducation du Québec et de M361, auprès de 300 dirigeants de PME québécoises. En effet, la principale préoccupation des employeurs dans le contexte actuel est la pénurie de main-d'oeuvre (37 % en 2021 vs seulement 5 % en 2020) suivie de près par les enjeux d'attraction et de rétention du personnel (28 % en 2021 vs 10 % en 2020).

Rappelons que la mise en place de mesures favorisant la pratique régulière d'activités physiques pour les employés constitue l'une des solutions clés aux principales préoccupations des employeurs identifiées dans ce récent sondage. D'ailleurs, plus de la moitié d'entre eux (56 %) jugent important de mettre en place de telles mesures. Toutefois, seulement un peu plus d'un employeur sur dix souhaite réellement instaurer de nouvelles mesures ou promouvoir davantage les mesures existantes pour favoriser la pratique d'activités physiques des employés à long terme (12 %).

« Les bienfaits de l'activité physique en milieu de travail sont bien réels, tant pour les individus que pour les organisations. De plus, l'implantation de mesures favorables à la pratique régulière d'activités physiques au sein des entreprises vient répondre directement aux préoccupations d'attraction et de rétention des employés dans le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre. Nous sommes conscients que les dirigeants d'entreprise jonglent avec plusieurs priorités et que leur temps est limité, c'est pourquoi ACTIZ est là pour leur simplifier la vie », souligne Marianne Lacharité-Lemieux, kinésiologue et experte ACTIZ chez M361.

ACTIZ : aider les employeurs à tirer avantage des bénéfices de l'activité physique au travail

Initiative du ministère de l'Éducation du Québec et de M361, ACTIZ est une stratégie de promotion de l'activité physique en milieu de travail. Depuis sa création en 2019, ACTIZ a produit une multitude de contenus, d'outils et d'initiatives pour permettre l'implantation de mesures d'activités physiques dans les entreprises à travers le Québec.

Les avantages de la pratique d'activités physiques des employés

Les gestionnaires sont conscients des avantages de la pratique régulière d'activités physiques au travail. Selon eux, voici à quoi contribue une entreprise qui la favorise auprès de ses employés :

Améliore la santé mentale des employés (80 %)

Améliore la gestion du stress et de l'anxiété pour les employés (78 %)

Favorise un climat de travail sain et sécuritaire (73 %)

Améliore l'esprit d'équipe parmi les employés (69 %)

Augmente la productivité de l'entreprise et des employés (69 %)

« Le consensus est clair : nous sommes tous conscients des nombreux avantages de la pratique régulière d'activités physiques sur le bien-être des employés et les bénéfices pour les entreprises. Nous croyons qu'il est désormais essentiel que les milieux de travail passent à l'action et mettent en place des mesures concrètes afin de favoriser cette pratique et nous sommes là pour les outiller dans l'implantation de ces changements à forts impacts positifs », indique Marianne Lacharité-Lemieux, kinésiologue et experte ACTIZ.

Qu'en est-il dans les PME du Québec?

Près de la moitié des entreprises interrogées (47 %) offrent des ressources afin d'encourager la pratique régulière d'activités physiques de ses employés. Voici quelques initiatives à fort impact qui sont simples à mettre en place et peu coûteuses pour les organisations :

Encourager les pauses

Inviter un spécialiste de l'activité physique

Aménager un espace dédié à l'activité physique

Offrir des horaires flexibles

Encourager la création de clubs sportifs à l'interne

Pour consulter les résultats complets du sondage, cliquez ici.

Méthodologie du sondage

Les résultats présentés ont été obtenus à l'aide d'un sondage en ligne via le panel de Léger, réalisé du 1 au 10 décembre 2021, auprès de 300 dirigeants d'entreprise comprenant entre 2 et 499 employés à travers le Québec.

À propos de ACTIZ

Portée par le ministère de l'Éducation du Québec et orchestrée par M361, ACTIZ est une stratégie de promotion de l'activité physique en milieu de travail. Depuis sa création en 2019, ACTIZ a produit une multitude de contenus et outils pour inciter les entreprises de 5 à 499 employés à implanter ou faciliter l'implantation des mesures d'activités physiques en milieu de travail et atteindre leurs objectifs d'affaires : actiz.ca

À propos de M361

Véritable moteur de changement, M361 crée des stratégies engageantes qui génèrent un impact social positif dans les communautés québécoises : m361.ca.

Fort d'une expertise quant à la mise en oeuvre de campagnes de communication sociétale de grande ampleur et reconnue pour sa capacité à mobiliser les joueurs clés des différents réseaux, M361 fait la promotion des saines habitudes de vie des Québécois et Québécoises depuis 2002.

Spécialisé dans l'idéation et la réalisation de projets sociaux d'envergure, M361 s'est donné pour mission d'aider les gouvernements et les organisations à maximiser leur impact social pour créer des communautés plus saines, sécuritaires, équitables, justes et durables.

