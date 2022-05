Dévoilement des détails du projet d'agrandissement et de rénovation du CHSLD de Bedford





QUÉBEC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, et la députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, annoncent les détails d'un important projet d'agrandissement et de rénovation au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Bedford. La réalisation du projet se déroulera en deux phases.

Notons qu'un projet d'agrandissement et de mise aux normes des locaux du CHSLD de Bedford avait été annoncé en 2019, mais a été revu, notamment en raison du contexte économique et de la hausse du coût des matériaux. Afin de respecter le budget et le projet initialement annoncés, des ajustements importants ont été apportés aux plans et à l'échéancier. Les travaux permettront notamment d'intégrer plusieurs éléments du programme des maisons des aînés (MDA) et de répondre à plusieurs orientations de la Politique d'hébergement et de soins de longue durée.

La première phase du projet prévoit la construction d'un agrandissement à l'arrière du bâtiment pour actualiser un milieu de vie protégé de huit chambres avec aires communes, ce qui permettra entre autres l'ajout des sept nouvelles chambres. Les sections de la salle de bains, de la salle de douche, du poste infirmier, de la section pharmacie et des locaux d'entreposage seront rénovées, et plusieurs autres, notamment le service alimentaire et la buanderie, seront réorganisées. Un ascenseur de service sera également ajouté.

Durant la deuxième phase des travaux, un agrandissement sera construit à l'avant du bâtiment. Il est important de mentionner que parmi les objectifs du projet, il y a notamment l'élimination des chambres doubles, la correction de la désuétude et l'exiguïté des espaces disponibles. En effet, des travaux, réalisés dans 12 chambres du bâtiment actuel, permettront à tous les résidents de profiter d'une chambre individuelle avec toilette.

La phase 1 s'est amorcée en avril 2022 avec la préparation des plans pour les appels d'offres. La construction devrait débuter au printemps 2023 et la mise en place des nouveaux locaux et l'accueil des résidents sont prévus à l'été 2024. L'échéancier de la phase 2 sera précisé ultérieurement.

Citations :

«?Le projet d'agrandissement et de rénovation qui s'amorce au CHSLD de Bedford a été revu et présentera des avantages importants pour les résidents, leurs proches et le personnel qui y oeuvre. Nous poursuivons notre transformation majeure des milieux d'hébergement pour les aînés de soins de longue durée, partout au Québec. Le projet à Bedford s'inspirera de notre philosophie des maisons des aînés, en plus d'ajouter des lits et de créer des espaces plus vastes, fonctionnels et accueillants. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

«?Notre gouvernement a à coeur de soutenir les meilleures initiatives pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs de nos aînés. Je remercie l'ensemble des équipes qui travaillent sur ce projet très important pour les aînés de la communauté et leurs proches. À terme, les résidents du CHSLD de Bedford pourront bénéficier d'un environnement plus chaleureux, convivial et sécuritaire et d'une meilleure qualité de vie. Je suivrai les prochaines étapes avec grand intérêt. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants :

L'ensemble du projet représente un coût global de 15,1 millions $, dont une partie sera assumée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à hauteur de 3 494 000 $.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke contribuera à hauteur de 11,606 millions $ à même ses enveloppes régionales.

contribuera à hauteur de 11,606 millions $ à même ses enveloppes régionales. La réalisation de ce projet représente donc un travail de collaboration entre le gouvernement provincial, l'établissement régional ainsi que la municipalité de Bedford .

