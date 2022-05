/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - CONFÉRENCE D'ÉRIC LACHANCE - PENSER L'ÉNERGIE AUTREMENT DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION/





MONTRÉAL, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de M. Éric Lachance, président et chef de la direction d'Énergir, le mercredi 11 mai de 11 h 30 à 13 h 30.

M. Lachance abordera les tendances de fond et les transformations que connaissent les secteurs de la distribution et de la consommation d'énergie. Il reviendra sur la façon dont Énergir transforme son modèle d'affaires afin de demeurer une référence dans le milieu de l'énergie dans un contexte d'urgence environnementale. Il présentera notamment la vision d'Énergir par rapport à la lutte aux changements climatiques. Il sera aussi question de l'entente entre Énergir et Hydro-Québec, du contexte européen et de la crise énergétique, des coûts pour les entreprises, des pressions inflationnistes et de l'aide aux petites et moyennes entreprises dans le virage énergétique.

À la suite de son allocution, M. Lachance prendra part à une discussion avec Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mercredi 11 mai 2022



Lieu : Le Centre Sheraton 1201, boul. René-Lévesque O. Montréal, Québec H3B 2L7



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Julien Provencher-Proulx par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514-226-0757.

