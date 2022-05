Panel de discussion sur la justice sociale pour un monde plus empathique









OTTAWA, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les jeunes adultes naviguent dans un monde en évolution rapide où les changements climatiques, la justice sociale et les conséquences économiques et sociétales de la pandémie auront marqué leur jeunesse de façon décisive. Le changement donne toutefois à cette génération l'extraordinaire possibilité de modifier la trajectoire de l'humanité, d'adopter des valeurs plus empathiques et de définir son propre avenir.



Pour en discuter, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) organisera un panel de discussion le 16 mai 2022 (de 15 h à 16 h 30 HAE), dans le cadre du Congrès 2022 de la Fédération des sciences humaines (FSH). Cette discussion (en anglais seulement) figure parmi les activités soulignant le 25e anniversaire de la FCI.

Ce panel espère inciter les jeunes à répondre à la question suivante : Que signifie la justice sociale pour vous aujourd'hui, et comment la recherche peut-elle contribuer à la faire progresser pour forger l'avenir auquel vous aspirez?

Une animatrice et trois panélistes aborderont cette question en partageant le fruit de leurs travaux de recherche dans des domaines allant de l'activisme climatique à l'apprentissage de la justice sociale, en passant par la différence entre les genres, la santé et le bien-être.

Animatrice



Lesley Gittings, Université de Toronto



Lesley Gittings est chercheuse postdoctorale. Elle s'intéresse à la justice sociale et aux facteurs sociaux et structurels qui façonnent la santé tout au long de la vie. Ses recherches portent sur la compréhension et la résolution des inégalités entre les genres et des problèmes associés aux déterminants sociaux de la santé pour les résultats liés au VIH et à la santé sexuelle et reproductive (SSR). Elle s'attache aussi à promouvoir des méthodes de recherche participatives et communautaires pour autonomiser les jeunes et favoriser le bien-être des adolescents de milieux marginalisés.



Panélistes



Lindsay Galway, Université Lakehead



Lindsay Galway est une chercheuse interdisciplinaire en santé publique et en santé environnementale. Ses travaux touchent les sciences sociales, les sciences naturelles et les sciences de la santé, et visent à rassembler de multiples perspectives pour comprendre le monde de manière globale et résoudre ensemble des problèmes socioécologiques complexes en mettant l'accent sur les changements climatiques. Ses principaux domaines d'expertise sont la santé planétaire, les déterminants écologiques de la santé, les changements climatiques et la santé, ainsi que la justice environnementale.





Manu Sharma, Université Thompson Rivers



Manu Sharma est professeure adjointe à la Faculté d'éducation et de travail social de l'Université Thompson Rivers, où elle donne les cours de base de la maîtrise en éducation. Ses intérêts de recherche et ses publications dans le domaine de l'éducation portent sur les initiatives d'équité, les études critiques des programmes d'études, la pédagogie de la justice sociale, la pensée déficitaire, la recherche-action, le droit scolaire et les expériences d'enseignement internationales. Elle travaille actuellement sur l'analyse d'initiatives de justice sociale dans six écoles secondaires canadiennes.





Rinaldo Walcott, Université de Toronto



Rinaldo Walcott est professeur d'études culturelles au sujet de la diaspora noire à l'Institut d'études sur les femmes et le genre, et membre du programme d'études supérieures de l'Institut d'études cinématographiques de l'Université de Toronto. De 2002 à 2007, il a été titulaire de la chaire de recherche du Canada en justice sociale et études culturelles à l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Son enseignement et ses recherches portent sur les études culturelles au sujet de la diaspora noire et les études postcoloniales, avec en emphase les questions de sexualité, de genre, de nation, de citoyenneté et de multiculturalisme.





Le panel comprendra de courtes présentations suivies d'une discussion ouverte dirigée entre participantes, participants et panélistes sur l'importance de la recherche en sciences humaines afin de résoudre les problèmes mondiaux qui importent à la jeunesse d'aujourd'hui et à celle de demain.

Bien qu'il s'adresse en priorité aux jeunes adultes, nous invitons tout le monde à ce panel.

