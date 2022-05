Zibi devient la première communauté carboneutre de la région de la capitale nationale





Un partenariat novateur avec Hydro Ottawa et Produits Kruger permet de créer le premier système énergétique de quartier en son genre en Amérique du Nord.

GATINEAU, QC, le 10 mai 2022 /CNW/ - Les dirigeants de Zibi, d'Hydro Ottawa, de Produits Kruger, d'Hydro-Québec et de la Fédération des municipalités canadiennes, ainsi que le député de Hull-Aylmer, et les maires d'Ottawa et de Gatineau, se sont réunis plus tôt aujourd'hui pour prendre part à une visite du système énergétique de quartier le plus récent et le plus innovateur de la région et en célébrer l'inauguration : le service public de Zibi (ZCU).

Zibi, une communauté riveraine de 34 acres (138 000 m2) qui chevauche l'Ontario et le Québec, est un projet en cours de réalisation par Dream Unlimited Corp (TSX : DRM) et Dream Impact Trust (TSX:MPCT:UN). La ZCU est un partenariat entre Zibi, Theia Partners et Hydro Ottawa.

L'inauguration du ZCU permet à la région de la capitale nationale de se positionner en tant que leader dans la lutte contre les changements climatiques. Le service réduit considérablement les émissions de carbone, car il utilise l'énergie de quartier dans les processus de chauffage et de climatisation. Le ZCU est le seul système énergétique de quartier (SEQ) dans une communauté judicieusement conçue en Amérique du Nord à utiliser des déchets post-industriels de faible qualité pour le chauffage des immeubles - une innovation rarement envisagée pour le chauffage dans les climats froids - et l'un des rares SEQ en Amérique du Nord à répondre à 100 % des besoins en chauffage de la collectivité sans recourir aux combustibles fossiles.

La centrale du ZCU récupère la chaleur des effluents qui proviennent du processus de fabrication du papier tissu de l'usine voisine de Produits Kruger, à Gatineau, et la transfère dans la nouvelle centrale de production d'énergie. La chaleur est ensuite amplifiée et acheminée vers les immeubles par un réseau de tuyaux. À compter de cet été, des refroidisseurs rejetteront la chaleur dans la rivière des Outaouais afin de produire efficacement de l'eau refroidie pour assurer la climatisation des immeubles.

La centrale, qui est située au niveau inférieur de l'immeuble résidentiel locatif Aalto, à Gatineau, est également devenue un modèle de durabilité pour la région. En effet, les résidents et les visiteurs peuvent observer les opérations et découvrir cette technologie novatrice.

Depuis sa mise en service, en décembre 2021, la centrale approvisionne trois immeubles résidentiels et trois immeubles de bureaux, soit une superficie totale de 615 000 pieds carrés. À la fin des travaux, les immeubles résidentiels et commerciaux de Zibi, qui représentent une superficie de quatre millions de pieds carrés, seront interconnectés par un circuit hydronique qui fournira de l'énergie pour le chauffage et la climatisation. Chaque année, ce système permettra de réaliser une réduction de 4 420 tonnes de gaz à effet de serre (GES).

Nouvelles et informations connexes :

CITATIONS

« Nous remercions nos partenaires de se joindre à nous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration du ZCU. Nous leur sommes aussi reconnaissants pour leur formidable soutien, qui nous permet de réaliser des progrès remarquables pour devenir un exemple de durabilité au coeur de la capitale nationale et un modèle pour les communautés du monde entier quant à la manière de créer des partenariats novateurs qui contribuent à réduire les effets des changements climatiques. »

- Michael J. Cooper, président et chef de la direction, Dream Unlimited

« Aujourd'hui, le lancement du système énergétique communautaire de Zibi représente un tournant de notre histoire. En effet, notre héritage sera défini par chaque décision que nous prenons et chaque pas que nous franchissons pour aider nos clients et notre communauté à atteindre l'objectif d'un avenir énergétique durable. Ce projet ne met pas seulement en valeur le potentiel d'innovation dans le secteur de l'énergie, mais aussi la façon dont nous pouvons adapter nos entreprises, nos produits et nos stratégies pour améliorer le sort de la planète grâce à des activités à zéro émission nette, à zéro déchet et à énergie zéro. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa

« Produits Kruger est très heureuse de prendre part aux célébrations soulignant la première saison du service public de Zibi. En tant que premier fabricant et distributeur de produits de papier tissu à usages domestique, industriel et commercial au Canada, nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires locaux pour rendre la vie de tous les jours plus confortable et plus durable. Nous remercions les membres de notre équipe de Gatineau pour s'être impliqués activement dans ce projet novateur et pour continuer à soutenir les efforts de réduction de l'empreinte environnementale de la communauté. »

- Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits de consommation, Canada, Produits Kruger

« Le système énergétique de quartier (SEQ) de Zibi cadre avec les grandes orientations d'Hydro-Québec. En effet, nous misons notamment sur l'innovation et l'accompagnement de nos clients afin d'être le moteur de la décarbonation du Québec et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Nous sommes fiers d'avoir appuyé le projet pour le caractère novateur des solutions mises en place en vue de répondre aux besoins de chauffage et de climatisation de la communauté. »

- Nancy Guénette, directrice, Services et ventes - Clientèle affaires, Hydro-Québec

À propos de Zibi

Zibi est une communauté riveraine de 34 acres (138 000 m2) judicieusement conçue par Dream Unlimited (TSX : DRM) et Dream Impact Trust (TSX : MPCT.UN). Il s'agit d'un quartier sans frontières, chevauchant Gatineau et Ottawa, qui accueille 5 000 résidents et plus de 6 000 travailleurs. Zibi comprend 8 acres (32 000 m2) de places publiques et de parcs riverains ainsi que plus d'un million de pieds carrés de locaux commerciaux et de vente au détail. Il s'agit d'une des communautés les plus durables au monde et la première au Canada à être approuvée en tant que chef de file mondial par One Planet Living, un cadre de renommée mondiale développé par Bioregional et World Wildlife Fund. www.zibi.ca

À propos de Dream Unlimited Corp.

Dream est un grand promoteur immobilier, qui a construit des propriétés exceptionnelles (résidences et bureaux) à Toronto, qui exploite des propriétés à revenus stabilisés au Canada et aux États-Unis et qui a établi des activités de gestion immobilière fructueuses, notamment un portefeuille de propriétés de 15 milliards de dollars réparti dans trois fonds cotés à la Bourse de Toronto (TSX), notre entreprise de gestion immobilière privée et plusieurs partenariats. Dream a aussi des propriétés foncières et résidentielles dans l'ouest du Canada. Dream devrait générer des recettes récurrentes à l'avenir, au fur et à mesure que ses propriétés de développement urbain seront terminées et deviendront des actifs à long terme. Dream Unlimited a une réputation bien établie pour ses capacités d'innovation, de financement, de structuration et d'exécution face à des occasions d'investissement à risque élevé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.dream.ca .

À propos de Dream Impact Trust

Dream Impact Trust est une fiducie à capital variable consacrée à l'investissement d'impact. Le portefeuille sous-jacent de Dream Impact comprend des actifs immobiliers exceptionnels relevant de deux secteurs d'exploitation : les avoirs investis et de développement ainsi que les recettes récurrentes, qui ne seraient autrement pas disponibles dans un instrument public et entièrement transparent. Il est géré par une équipe expérimentée ayant eu de bons résultats depuis longtemps dans ces secteurs. Les objectifs de Dream Impact sont de créer des répercussions positives à long terme pour nos intervenants, dans trois domaines : la durabilité et la résilience environnementales, les logements accessibles et abordables ainsi que les communautés inclusives. Le tout en générant des retours intéressants pour les investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.dreamimpacttrust.ca .

À propos de Theia Partners

Theia Partners est une agence de développement qui a la santé, le bien-être et la durabilité au coeur même de ses valeurs. Ses membres ont la passion de créer des communautés axées sur la vie heureuse et saine des résidents. Des lieux où chaque personne a l'occasion de connaître ses voisins, grâce à la conception intelligente, et où la durabilité est subtilement intégrée dans le paysage urbain. THEIA et ses partenaires ont joué un rôle important dans le développement de plusieurs des premiers bâtiments certifiés LEED Platine au Canada. theiapartners.com

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable ainsi que la prestation de services énergétiques et de services aux entreprises. En tant que partenaire d'excellence dans un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est déterminée à favoriser le développement durable et à réduire les répercussions environnementales de tous les aspects de ses activités. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée - société de distribution locale qui approvisionne plus de 353 000 clients répartis sur le territoire de la Ville d'Ottawa et celui du Village de Casselman; Portage Énergie - principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, dont le parc d'énergie verte a une puissance installée de 128 mégawatts (soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 clients résidentiels); et Envari - fournisseur de solutions énergétiques offrant une gamme de produits et de services qui aident les municipalités, ses clients commerciaux et industriels et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.

À propos de Produits Kruger s.e.c.

PK s.e.c. est le plus grand fabricant de produits de papier à usages domestique, industriel et commercial au Canada. PK s.e.c. dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et BonterraMC. La division des Produits hors foyer fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. PK s.e.c. compte environ 2 700 employés et a été nommée l'un des meilleurs employeurs du Grand Toronto pendant dix années consécutives. L'entreprise exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

SOURCE Produits Kruger s.e.c.

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 14:20 et diffusé par :