Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la fibrose kystique - DPILLZ PRÉSENTE EN PRIMEUR SON DERNIER single « GUÉRISON »





MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'organisme Vivre avec la fibrose kystique accueillera, le 26 mai prochain, le rappeur québécois Michael DPillz , lors d'un cocktail de levée de fonds qui clôturera le mois de la sensibilisation à la fibrose kystique.

Après une entrevue d'une quinzaine de minutes ou il répondra à quelques questions sur son cheminement et sur les raisons pour lesquelles il a fait le choix de s'impliquer auprès de l'organisme, le rappeur profitera de l'occasion pour lancer sa nouvelle création, Guérison. Véritable ode à l'espoir, ce texte très personnel se veut le point central de son projet de conférence et d'atelier d'écriture pour les jeunes. Produite par Christophe Martin, la chanson raconte la dure réalité de la fibrose kystique dans la vie du chanteur, mais surtout, la très grande force de caractère de l'artiste.

L'événement sera présenté via une formule [email protected] Bouchées et cocktails accompagneront les invités, et permettra d'amasser de l'argent qui servira à la mission de l'organisme, soit de promouvoir et de défendre les droits des personnes vivant avec la fibrose kystique, de les accompagner et de leur offrir du soutien, et ce, partout au Québec.

Date : 26 mai 2022 de 17 h à 19 h

Lieu : Planétarium Rio Tinto Alcan (4801, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, H1V 3V4), Salles multifonctions P11-P12, au niveau 100. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Coût : 25 $ par personne. Stationnement non inclus.

À propos de Vivre avec la fibrose kystique

Depuis 1985, l'organisme Vivre avec la fibrose kystique, anciennement le CPAFK, oeuvre pour et par les personnes vivant avec la fibrose kystique de multiples façons. L'organisme dénombre actuellement plus de 775 membres vivant au quotidien avec la fibrose kystique et au-delà de 125 membres parents ou proches aidants.

À propos de Michael DPillz

DPillz est un artiste du mouvement hip-hop québécois, et aussi intervenant et animateur de l'émission Brave Musik. Atteint de fibrose kystique, il présente aussi des conférences et des ateliers d'écriture pour les jeunes dans les écoles, les centres jeunesse, les maisons de jeunes, etc. Sa nouvelle chanson Guérison se veut le thème de ce projet.

