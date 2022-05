CaseWare International rachète son distributeur historique aux Pays-Bas





TORONTO, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- CaseWare International Inc., le leader mondial des solutions logicielles pour la comptabilité, l'analyse des données et l'audit, a annoncé aujourd'hui avoir racheté CaseWare Netherlands B.V., un distributeur indépendant historique basé aux Pays-Bas.

Distributeur de CaseWare International depuis plus de 25 ans, CaseWare Netherlands est un fournisseur bien établi de solutions comptables. Il dispose d'une expertise dans l'équipement destiné aux comptables, aux auditeurs et aux professionnels de la finance sur leur marché local, grâce des outils sûrs, fiables et transparents pour la comptabilité, le commerce et les rapports gouvernementaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement CaseWare Netherlands et son équipe aguerrie au sein de CaseWare International, a déclaré David Osborne, PDG de CaseWare International. Ils nous accompagnent presque depuis notre création, c'est pourquoi je suis très heureux que nous approfondissions notre relation pour mieux servir nos clients. Alors que CaseWare International cherche à renforcer sa gamme élargie de solutions de bureau et de cloud, l'arrivée de l'équipe néerlandaise nous permettra de proposer des innovations à l'échelle mondiale. Comme nous connaissons bien les équipes, nous pourrons fournir aux comptables et aux auditeurs à travers le monde les bons outils pour travailler au mieux. »

« Je suis très fier des nombreux succès et de la croissance de CaseWare Netherlands qui, au fil des ans, ont fait de CaseWare une marque reconnue aux Pays-Bas. Cela n'aurait pas été possible sans notre excellent partenariat avec CaseWare International », a déclaré Richard Schiphorst, ancien directeur général de CaseWare Netherlands.

« Au rythme auquel notre marché évolue, il était parfaitement logique d'unir nos forces à ce stade et d'accélérer notre développement. Nous sommes impatients de renforcer une collaboration déjà étroite pour fournir les meilleures solutions numériques de comptabilité et d'audit aux Pays-Bas et au-delà », a déclaré Joost Ekkelboom, directeur général de CaseWare Netherlands.

Ce rapprochement des ressources, du marché et de la connaissance des produits est motivé par l'engagement de CaseWare à concevoir des produits innovants et efficaces qui aident nos utilisateurs à dépasser les attentes de leurs clients

À propos de CaseWare International

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions de bureau et de cloud pour l'audit, l'assurance, le rapport financier et l'analyse de données pour des cabinets d'expertise comptable, des entreprises et des organismes de réglementation gouvernementaux. Avec l'efficacité, la qualité et la valeur à coeur, CaseWare fournit des solutions innovantes à plus de 500 000 utilisateurs, dans 130 pays et en 16 langues.

À propos de CaseWare Netherlands

CaseWare Netherlands est un distributeur de CaseWare International. Aux Pays-Bas, 65 employés travaillent actuellement à la numérisation des activités des professionnels de la finance au quotidien. Des données fiables, des informations et une plateforme pertinentes sont les trois concepts clés qui définissent les solutions CaseWare, qui se caractérisent par leur aspect technique et financier, leur ergonomie et leur intégration optimale avec d'autres logiciels.

Renseignements pour les médias : Tina Zappulla, directrice marketing, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812690/CaseWare_International_Inc__CaseWare_International_acquires_its.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 10:48 et diffusé par :