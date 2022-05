DIAGNOS annonce la signature d'un contrat avec Farmacias Benavides, un membre de Walgreens Boots Alliance au Mexique





BROSSARD, Quebec, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer la signature d'un contrat avec Farmacias Benavides, un membre de Walgreens Boots Alliance au Mexique.



« Chez Farmacias Benavides, nous mettons tous nos efforts afin de fournir les meilleurs produits de santé et de bien-être possibles aux familles mexicaines. Alors que nous poursuivons notre transition vers un écosystème de santé plus numérique et intégré, nous sommes heureux d'annoncer la signature d'un contrat avec DIAGNOS afin de soutenir le programme Benamedic. DIAGNOS utilise une technologie de dépistage non invasive effectuée par l'analyse d'images de l'oeil pour la détection précoce, en temps réel, des maladies de la rétine causées par le diabète, le prédiabète (obésité) et l'hypertension. Malheureusement, 7 mexicains sur 10 sont en surpoids. Nous voulons rendre le service Retina AI de DIAGNOS accessible via le programme Benamedic d'ici quelques semaines », a déclaré M. Guillermo Demis, PDG de Farmacias Benavides.

Benamedic est un catalogue de services médicaux mis sur pieds par Farmacias Benavides, membre de Walgreens Boots Alliance, opéré à travers son vaste réseau de médecins dans les centres de soins rattachés aux pharmacies. L'objectif est de fournir des conseils médicaux à la population nationale du Mexique.

« DIAGNOS a prouvé l'efficacité de sa solution d'Intelligence Artificielle et son expérience dans le déploiement de projets de dépistage de masse par analyse d'images rétiniennes sur le marché mexicain. En joignant nos efforts à ceux de Farmacias Benavides, membre de Walgreens Boots Alliance, nous avons l'opportunité de servir les familles mexicaines en les éduquant et en les prévenant des risques de cécité causés par le diabète et l'hypertension : au moins 4 personnes sur 10 souffrent de diabète et/ou d'hypertension, et encore la moitié de la population n'a toujours pas reçu de diagnostic de diabète », mentionne M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos de Farmacias Benavides

Farmacias Benavides est le leader du marché de la vente au détail de produits de santé et de bien-être au Mexique. Avec 104 ans d'expérience, Benavides est présent dans plus de 197 villes de 24 états. Benavides possède un réseau de plus de 1 100 pharmacies, de plus de 400 cabinets médicaux et un centre de distribution de haute technologie. La chaîne est exploitée par plus de 8 000 collaborateurs offrant un catalogue de plus de 16 000 produits différents de marques nationales et privées axées sur la santé et le bien-être de ses clients.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur : www.benavides.com.mx

À propos de Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance est un leader intégré des soins de santé, de la pharmacie et de la vente au détail au service de millions de clients et de patients chaque jour, avec un héritage de 170 ans au service des communautés. Avec environ 13 000 sites aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, WBA joue un rôle essentiel dans l'écosystème des soins de santé, en distribuant des médicaments, en améliorant l'accès à un large éventail de services de santé, en fournissant des produits de santé et de beauté de haute qualité et en offrant une commodité à tous moments et en tous lieux sur ses plateformes numériques. WBA façonne l'avenir des soins de santé.

Des informations supplémentaires sont disponibles : www.walgreensbootsalliance.com



À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué peut contenir des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

