ICHNOS SCIENCES ANNONCE LA SÉLECTION DE L'ANTICORPS TRISPÉCIFIQUE ISB 2001 COMME PROCHAIN CANDIDAT CLINIQUE POUR LE MYÉLOME RÉCIDIVANT/RÉFRACTAIRE MULTIPLE





Premier anticorps trispécifique TREATTM ciblant le BCMA et le CD38,

l'ISB 2001 est sur la bonne voie pour passer en phase de développement clinique en 2023

NEW YORK, 10 mai 2022 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., une entreprise mondiale de biotechnologie en phase clinique qui met au point des anticorps multispécifiques novateurs pour l'oncologie, a annoncé aujourd'hui la sélection de l'ISB 2001, son premier anticorps trispécifique TREAT1 et le prochain candidat qui passera en développement clinique. Cet anticorps cible le BCMA, les CD38 et les CD3. La société a lancé des études habilitantes pour l'IND pour le myélome multiple rechuté/réfractaire et vise à faire progresser l'ISB 2001 vers une première étude sur l'être humain une fois que les autorités sanitaires auront donné leur autorisation en 2023.

L'ISB 2001 est le premier anticorps T qui cible le BCMA et le CD38 sur de multiples cellules myélomateuses. Il s'agit d'un anticorps trispécifique basé sur la technologie BEAT® 2.02, une plate-forme exclusive permettant une flexibilité maximale et la fabrication d'anticorps multispécifiques pleine longueur. Voici d'autres détails relatifs à l'ISB 2001 :

L'ISB 2001 combine trois bras de fixation d'antigènes fragmentaires exclusifs, chacun ciblant un antigène différent, un bras se liant à la chaîne epsilone du CD3 sur les lymphocytes T, et les deux autres liant le BCMA et le CD38 sur les cellules myélomateuses. La région Fc (fragment cristallisable) a été réduite entièrement au silence afin de supprimer les fonctions effectrices Fc.

Les études in vitro ont mis en évidence que l'ISB 2001 était associé à une augmentation de la capacité de destruction des cellules tumorales par rapport à tous les anticorps testés qui sont soit des thérapies actuellement approuvées pour le myélome multiple, soit des études cliniques en cours. Les études in vivo dans les modèles de myélome multiple ont également démontré la puissance supérieure de l'ISB 2001 par rapport aux traitements d'anticorps approuvés du myélome multiple.

L'ISB 2001 redirige les lymphocytes T CD3+ pour tuer les cellules tumorales exprimant des niveaux faibles à élevés de BCMA et de CD38.

Avec deux antigènes tumoraux différents au lieu d'un, l'ISB 2001 a augmenté la spécificité de liaison à de multiples cellules myélomateuses en raison d'une liaison accrue basée sur l'avidité.

« Cette étape importante représente un autre pas en avant lorsque Ichnos fait progresser ses premiers anticorps trispécifiques ciblant l'AMCB et le CD38 vers des études habilitantes pour l'IND pour le myélome multiple rechuté/réfractaire », a déclaré Cyril Konto, M.D., PDG d'Ichnos. « Nous avons fait d'énormes progrès avec notre plateforme exclusive BEAT® 2.0 et nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser notre premier candidat d'anticorps trispécifiques TREAT dans le processus de développement clinique en 2023. »

Le pipeline d'Ichnos continue de s'élargir, et la sélection d'ISB 2001 comme prochain candidat clinique d'Ichnos fait suite à la décision de faire progresser l'ISB 1442, un anticorps biparatopique et bispécifique anti-CD38 et CD47 pour les tumeurs hématologiques malignes, en août 2021. Une première étude sur l'être humain avec l'ISB 1442 devrait commencer au milieu de l'année 2022. L'inscription de patients atteints d'un myélome multiple rechuté/réfractaire se poursuit dans une étude de phase 1, d'augmentation de la dose et d'expansion concernant le principal candidat clinique d'Ichnos, l'ISB 1342, un anticorps bispécifique anti-CD38 et CD3.

À propos d'Ichnos Sciences, Inc.

Ichnos est une entreprise biotechnologique mondiale entièrement intégrée qui a l'esprit d'une start-up. Elle modifie la façon dont le monde conçoit l'innovation en médecine grâce à ses activités de recherche et de développement de traitements transformateurs centrés sur la maladie dans les domaines de l'oncologie. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, fait rapidement progresser une filière clinique de nouveaux candidats de première classe conçus pour traiter des maladies complexes et traiter les patients de façon holistique. Avec sa plate-forme technologique brevetée BEAT® et ses équipes de pionniers, Ichnos Sciences a pour mission de fournir des thérapies curatives révolutionnaires qui prolongeront et amélioreront la vie des patients, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans le domaine des soins de santé.

Pour plus d'informations, consultez le site IchnosSciences.com .

CONTACT

Grace Maguire

Responsable des communications et des affaires commerciales

Ichnos Sciences

[email protected]

1 TREATtm : Tr ispecific E ngagement by A ntibodies based on the T CR

2 BEAT® : B ispecific E ngagement by A ntibodies based on the T CR

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1680210/Ichnos_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 10 mai 2022 à 09:56 et diffusé par :