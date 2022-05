Intervention de sensibilisation aux modifications réglementaires relatives à la pêche dans le lac Memphrémagog





SHERBROOKE, QC, le 9 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a effectué des interventions de sensibilisation relatives aux modifications réglementaires visant la pêche aux salmonidés et à la perchaude dans le lac Memphrémagog à certaines rampes de mise à l'eau durant la fin de semaine de l'ouverture de la pêche.

Présence des équipes du Ministère à certains points d'accès au lac Memphrémagog

Depuis l'ouverture de la pêche, des équipes du MFFP effectuent de la sensibilisation à certains points d'accès au lac Memphrémagog afin de rencontrer les pêcheurs. Ces interventions visent notamment à sensibiliser la clientèle à la nouvelle réglementation et à l'importance de bien la respecter. Elle permettra du même coup de répondre aux questions des pêcheurs et d'échanger constructivement avec eux.

Importantes modifications réglementaires concernant la pêche en vigueur dès le 22 avril 2022

Rappelons que, depuis le 22 avril 2022, la limite de prise quotidienne pour l'ensemble des salmonidés (y compris les ombles, les truites, la ouananiche et le touladi) passera à deux poissons, peu importe l'espèce de salmonidé, dont au plus un touladi. En d'autres mots, un pêcheur ou une pêcheuse devra cesser sa pêche au touladi après avoir conservé un spécimen.

Une modification réglementaire portant sur la limite de prise quotidienne de perchaudes à 25 sera également en vigueur à compter de la même date.

Ces modifications réglementaires ont pour but d'améliorer la qualité de la pêche à court ou à moyen terme en réduisant la pression sur la ressource, en soutenant les efforts d'ensemencements et en favorisant la reproduction naturelle dans le plan d'eau. En effet, le fait qu'il y ait plus de poissons de grande taille dans la population permet d'améliorer le potentiel de reproduction. Du même coup, la présence de tels poissons permettra de rehausser l'expérience des adeptes de la pêche.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la pêche dans la zone 6, où se trouve le lac Memphrémagog, veuillez consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

Modalité visant la pêche d'hiver en eau libre

Dès le 20 décembre 2022, seule la pêche sur la glace pourra être pratiquée dans le lac Memphrémagog. Autrement dit, il ne sera plus possible de pêcher en eau libre durant la période de pêche d'hiver prévue du 20 décembre au 31 mars. La glace devra être d'une épaisseur minimale de 10 cm, permettant de supporter de façon sécuritaire le poids d'une personne.

La nouvelle modalité a pour but d'améliorer le rendement des ensemencements et de limiter le taux de mortalité global lié à la pêche au bénéfice des pêcheurs et des pêcheuses qui pourront ainsi observer une amélioration de la qualité de la pêche.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyens et les citoyennes à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou toute action qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à S.O.S. Braconnage -- Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, par Internet ou en se rendant directement au bureau de la protection de la faune le plus près. Ce service est gratuit et confidentiel.

Visitez notre page sur la pêche sportive pour connaître tous les détails de la réglementation en vigueur dans chacune des zones de pêche du Québec.

